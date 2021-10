Paris sous la terre de Solange Bied-Charreton

Paris sous la terre, le dernier ouvrage de Solange Bied-Charreton est sorti le 13 octobre, aux Editions du rocher. Après trois romans, elle nous propose cette fois-ci, un carnet de choses vues, une balade poétique dans le métro parisien.

UNE DECOUVERTE MULTISENSORIELLE

Descendre dans le métro fait partie de la vie quotidienne de millions d’usagers. Beaucoup se cachent derrière leurs lunettes de soleil, d’autres s’isolent derrière leurs écouteurs. Les quelques minutes qu’ils y passent, ne leur apportent rien ou si peu. Lors de ses longues virées sous Paris, l’autrice a noté avec précision tous les petits détails de cette vie souterraine. Elle nous ouvre les yeux sur des couleurs, des lumières. On y entend des musiciens, les crissements des rames qui arrivent dans une station. L’odorat est stimulé par une multitude d’odeurs plus ou moins agréables. Les sensations tactiles auxquelles nous ne prêtons pas attention, comme ouvrir une porte en la touchant ou en évitant de la toucher (Covid oblige !)… quel dilemme ! Enfin, il est possible de goûter certains produits vendus dans le métro.

LES USAGERS

Ils sont des millions à fréquenter les couloirs et les rames du métro.

des travailleurs, dans la monotonie “métro, boulot, dodo”,

des touristes venus visiter la plus belle ville du monde.

des étudiants qui rentrent de soirée,

des pickpockets et des mendiants,

des artistes et des suicidaires

Solange Bied-Charreton les a analysés en captant quelques bribes de conversation, en observant les comportements.

DECOUVERTE HISTORIQUE ET NOSTALGIE

En tant que métrophile, l’autrice nous parle des ces anciennes stations inusitées aujourd’hui. Elle nous relate des moments historiques et imagine la vie des usagers des premiers temps du métro. On ressent à la lecture de ces quelques pages, une nostalgie pour des époques désormais révolues.

Paris sous la terre est un livre qui intéressera en premier lieu les usagers du métro. La connaissance des lieux leur donnera la possibilité de se retrouver témoins et acteurs de cette pérégrination. Après avoir lu, Paris sous la terre, de Solange Bied-Charreton, vous n’entrerez plus dans le métro sans avoir un œil averti.