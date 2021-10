Reckless, la nouvelle trilogie d’Ed Brubaker et Sean Phillips

Reckless est une nouvelle série d’Ed Brubaker et Sean Phillips, qui débute avec ce premier tome, paru en octobre 2021, aux éditions Delcourt. Un comics captivant qui présente un polar bien mené, une descente aux enfers pour le héros rattrapé par son passé.

Il existe un numéro qu’on peut appeler, où l’on laisse un message sur le répondeur pour y raconter nos emmerdes. Ces genres d’emmerdes pour lesquelles on ne peut pas appeler les flics… Dans une grange, un gars à lunettes, et avec une clope, explique cela à un autre gars. Ce dernier demande s’il s’agit d’une question. Alors le gars à lunettes affirme que c’est bien une question et si c’est l’autre le mec du numéro de téléphone. Le mec ne répond pas totalement, laissant à peine planer le doute. Alors l’autre continue de questionner pour savoir s’il se fait beaucoup de fric, si ça ne le dérange pas de se mêler des affaires des autres… Puis, la conversation se termine rapidement et l’homme prend une machette pour affirmer qu’il va devoir maintenant tuer le mec ! Le mec, une hache à la main, a déjà du sang sur lui. Derrière lui, deux hommes sont à terre, inertes, avec du sang. La hache également est ensanglantée…

Le récit commence par une scène assez singulière et très captivante, qui est rapidement coupée par un flashback, revenant sur des tranches de vie du héros, Ethan Reckless. Un ancien agent du FBI infiltré dans un groupe d’étudiants radicaux, qui posaient des bombes, il a dû quitter son travail suite à un accident et quelques bêtises, qui lui ont coûté son poste. Aussi, il a du se reconvertir, en s’occupant de problèmes spéciaux, plus ou moins bien rémunérés. Mais un jour, c’est une ancienne amie qui fait appel à lui. Son passé le rattrape… La bande dessinée est plutôt bien découpée, en plusieurs petites parties titrées, offrant une belle dynamique de lecture. Le polar est captivant, l’auteur mène bien le scénario, avec des flashbacks qui ramènent au passé du héros, qui a perdu la mémoire. Son amie va l’entraîner dans une galère pas possible, entre sang, drogue et rock’n’roll. Le dessin est vif, un brin rétro, jouant avec les ombres, offrant ainsi une belle ambiance au polar.

Reckless est un comics des éditions Delcourt, une trilogie à venir qui débute avec ce premier tome, un polar aux ambiances sexe, sang, drogue et rock’n’roll, plutôt bien mené et rythmé, présentant un héros cassé, qui tente de régler les problèmes des autres…