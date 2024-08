Marlène Jobert raconte Le chevalier aux cheveux d’or et Cendrillon

La collection Marlène Jobert raconte, des éditions Glénat jeunesse, se complète avec deux nouveaux titres, Le chevalier aux cheveux d’or et Cendrillon, parus en juillet 2024. Deux livres accompagnés de CD audio, pour découvrir ou redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine.

Il était une fois, un roi puissant, avec un château entouré d’une immense forêt. Il avait un fils, rieur et joueur, qu’il aimait tendrement. Le petit prince adorait jouer avec son soldat de bois. Un soir, à l’heure du coucher, le jeune prince se mit à pleurer. Il a perdu son soldat de bois, et pense l’avoir oublié dans la forêt. Le prince aimerait que quelqu’un aille le chercher, car le jouet va avoir peur, seul, dans le noir…

Il était une fois, une fillette qui allait pleurer sur la tombe de sa maman, tous les jours. Jour après jour, elle s’appliquait à être gentille, comme sa mère le lui avait demandé avant de mourir. Elle vivait avec son père et les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, le père se remaria. Ma belle-mère avait deux filles méprisantes et laides. Toutes les trois jalousaient la bonté et la beauté de la jeune enfant…

Deux nouveaux titres proposent donc de découvrir ou redécouvrir les contes incontournables. Des histoires de toujours, qui font la richesse de notre patrimoine, à partager avec les jeunes lecteurs. Les livres sont accompagnés de CD audio, pour pouvoir écouter l’histoire, et s’immerger dedans. La tendre voix de Marlène Jobert entraine facilement les enfants sur les pas du jeune chevalier aux cheveux d’or ou sur les traces de Cendrillon, orpheline de maman. Les récits sont adaptés, offrant des histoires captivantes, accompagnées de belles illustrations. Un flashcode permet de s’adapter à tous les supports, pour écouter les histoires.

Le chevalier aux cheveux d’or et Cendrillon sont deux nouveaux titres de la collections Marlène Jobert raconte, des éditions Glénat jeunesse. Deux contes de toujours à découvrir ou redécouvrir, adapté aux enfants, qui vont les enchanter et transporter.