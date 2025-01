Messages créatifs de Coco Chanel – Château d’Âmes

Messages créatifs de Coco Chanel est un livre collector dédié à l’univers de l’artiste et à la créativité, paru aux éditions Château d’Âmes, en septembre 2024. Un bel ouvrage de Marion Corrales, qui vient présenter la vie de Coco Chanel et inspirer à travers son parcours, pour explorer nos traumatismes et s’en libérer.

Le livre, à la tranche illustrée, débute avec un sommaire, qui semble bien rempli. Un avant-propos invite à découvrir le pourquoi de ce livre et le projet qu’il a été. Une introduction suit, présentant la vie de Coco Chanel. Derrière des symboles et des fantasmes, il y a une femme et sa créativité débordante. Malgré tout ce qu’elle a pu laisser derrière elle, Coco ne se disait pas artiste. Elle préférait rester du côté des artisans. La femme a toujours été entourée par les plus grands créateurs de son temps. Mais avec sa posture particulière, elle va redéfinir les contours du processus créatif.

Un ouvrage captivant qui mêle biographie, développement personnel et découverte créative. Le livre explore la vie fascinante d’une femme visionnaire, pionnière de la mode et figure d’indépendance. Il met en lumière l’enfance difficile de Coco, sa lutte pour échapper à la pauvreté et sa détermination à libérer les femmes des contraintes vestimentaires. Chaque page illustre son génie, sa modernité et son désir de sublimer la femme à travers des vêtements à la fois élégants et pratiques. L’ouvrage inclut douze cartes oracles inspirantes, véritable outil de réflexion pour révéler son potentiel créatif. À travers méditations et exercices, il offre un voyage intérieur enrichissant, guidé par l’esprit intemporel d’une icône de liberté et d’audace, pour révéler la créativité qui sommeille en chacun de nous.

Messages créatifs de Coco Chanel est un bel ouvrage inspirant, des éditions Château d’Âmes. Un livre qui vient décrire la vie et l’œuvre de Coco Chanel, femme inspirante. Une œuvre-oracle qui propose de se libérer de ses traumatismes, pour se réinventer, créer sa vie…

