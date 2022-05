Le mois Molière à Versailles – Programme 2022

LE TEMPS DES SECRETS Lundi 13 juin – 20h45

de Marcel Pagnol

Mise en scène Nicolas Pagnol et Elric Thomas – Création – Compagnie

L’Accompagnie Incontournable légende littéraire, ce roman autobiographique est une source de jouvence et une ode à l’enfance et à l’adolescence. Le porter à la scène sous la forme d’un monologue s’impose naturellement, tant le théâtre est inhérent à l’œuvre de Pagnol.

EN PLEINE MER Jeudi 16 et lundi 20 juin – 20h45

de Slawomir Mrozek / Mise en scène Alexis Chevalier

Compagnie Le Saut du Tremplin

Après un naufrage en mer, un Petit, un Moyen et un Gros se retrouvent sur un radeau, affamés et sans espoir. Ils décident alors de faire une campagne électorale pour désigner l’un d’eux, qui devra alors se laisser manger. La lutte pour la survie prendra donc une voie démocratique, ou pas …

SPECTACLES POUR ENFANTS MARIONNETTES DELL’ARTE D’ALEXANDRE ABBAS

LE POT DE CONFITURE Durée : 45 minutes

Gnafron n’a plus de travail et ne sait plus quoi faire. Heureusement, Guignol lui propose de venir travailler avec lui chez Madame La Comtesse. Mais Gnafron se laisse influencer par d’anciennes mauvaises fréquentations et il risque alors de se retrouver à nouveau sans travail. Aidé des enfants et de Guignol, Gnafron réussira-t-il à garder son travail ?

LES VALETS À LA PORTE

Spectacle musical avec pianiste sur les airs de la Vie Parisienne d’Offenbach

Durée : 45 minutes

Guignol et Madelon s’aiment plus que tout ! Ils attendent le retour de monsieur le Baron pour pouvoir se marier mais l’avidité́ de l’intendant n’a pas d’égal et les valets se retrouvent bientôt à la porte.

L’AVARE

Adaptation en marionnettes de l’œuvre de Molière – Création

Durée : 1h

L’Avare n’aime que son argent ; il ne voit que des voleurs autour de lui et soupçonne tout le monde de vouloir lui voler son argent. Guignol est amoureux de Madelon, la fille de l’Avare, chez qui il est intendant. Mais il ne sait comment avouer son amour au père du fait de sa condition. De l’autre côté, l’Avare et son fils Cléante se disputent l’amour de la jeune Marianne tandis que Frosine fait ce qu’elle peut pour aider les jeunes amoureux. Dispute, coup de bâton et cassette de dix mille francs rythmeront ce spectacle adapté de la pièce de Molière.