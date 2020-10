Ollie et l’alien dans la collection Une case en moins

Ollie et l’alien est une bande dessinée de Florent Bernard et David Combet, parue en septembre 2020, aux éditions Delcourt, dans la collection Une case en moins. Un récit complet de science-fiction, plein d’humour, de références et de thèmes actuels.

Un jeune garçon met des écouteurs, il met aussi en marche son lecteur cd portable, avant de monter sur son VTT, et de filer. Il quitte la ville pour aller vers la forêt. Nous sommes le 6 août 1996, à Los Angeles. Avec les secousses, le jeune garçon perd son lecteur cd portable. Il s’arrête, pose son vélo, pour revenir sur ses pas et ramasser son appareil. Dans un buisson, quelque chose bouge, des bras apparaissent et prennent le VTT. Le jeune garçon voit la scène et court aussitôt pour récupérer son bien, il s’arrête stupéfait devant un alien, un petit être rond et surprenant. Le jeune garçon s’approche de lui, essayant de le rassurer. Il tente un contact, explique qu’il s’appelle Ollie et lui tend la main. Un instant, l’alien le regarde, puis tend également sa main. Un phénomène étrange se produit, une lumière apparaît, grandissante et intense.

L’instant d’après, l’alien se sauve et un appareil non identifié s’envole. Ollie reste médusé, le cul par terre. Vingt-trois ans plus tard, Ollie travaille dans un café, où il ne s’affaire pas beaucoup, car les clients attendent ! Mais sa vie va basculer, car les aliens viennent de débarquer sur la Terre et veulent le voir… Le récit est surprenant, original et amusant, avec un couple improbable, une fin terrible, une guerre inévitable… Au-delà de la situation impossible, quelque peu loufoque, la bande dessinée est aussi une réflexion sur les relations humaines, notamment la relation de couple, la parentalité, l’engagement… Des références, des dialogues piquants, des personnages attachants ou d’autres détestables, pimentent parfaitement cette aventure improbable et bien menée. Le dessin est tout aussi dynamique et moderne, avec un trait rond et fluide et un univers coloré.

Ollie et l’alien est un récit complet de science-fiction, des éditions Delcourt, qui présente un album surprenant, une aventure improbable, une liaison impossible entre un être humain loser et un alien, qui vont devoir unir leurs forces et bien plus encore, pour éviter une guerre intergalactique.