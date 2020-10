Octofight Tome 2 : des retraités et du free fight !

Partagez





Sur une idée originale de Nicolas Juncker, les Éditions Glénat nous proposent “Octofight”, une trilogie décapante où il ne fait pas bon avoir passé l’âge de la retraite !!!!! Les vieux, ça coûte une blinde aux caisses de retraite et à la sécurité sociale !! Aussi, en 2056, le gouvernement décrète que les Octogénaires doivent disparaitre !!!! Seule échappatoire : la fuite puis, le combat.

Tome 2/3 intitulé : De rides et de fureur , paru le 16 Septembre 2020 !!!!

Le décor :

« Too old to live, not to fight »

Si t’avais pas suivi le truc, le lien de la chronique du tome 1, c’est par >>Là<<

L’heure est à la gloire pour Stéphane dont l’image victorieuse inonde les réseaux sociaux. Peut-être grâce à son charisme … ou peut être à l’argent qu’il rapporte à son « Mac » : le terrible et redouté Raymond, chef néo-rural. Grâce à sa notoriété montante, tout le monde est aux petits oignons avec sa femme. Clouée sur son lit d’hosto, elle se lie même d’amitié avec sa « surveillante » .

Malheureusement, les bonnes choses doivent se payer. Bientôt, l’Octofight Champion League aura lieu. Et, Raymond ne veut surtout pas perdre sa position de leader avec son nouveau champion !! Il lui propose une association. Mais Stéphane a une autre idée derrière la tête …

En ville, la petite fille des deux vieux est toujours sur le pied de guerre pour retrouver ses grands-parents. Aidée par un pote semi-hacker, elle comprend que tout le système du gouvernement de Mohamed Maréchal Le Pen actuellement au pouvoir, est gravement corrompu !!! Alors que les flics ont abandonné les recherches, elle prévoit un coup de maître avec des terroristes !!!

Le point sur la BD :

Le vrai coup de maître, c’est Nicolas Juncker et Chico Pacheco qui nous le mette en pleine gueule avec leur trilogie d’Octofight. Un second tome aux Éditions Glénat, toujours aussi dynamique et explosif !! Et tellement original et tordant, dans ses inventions politiques futuristes, qu’on est plié du début jusqu’a la fin de la lecture !

Bien évidemment, les auteurs distillent les montées en puissance au fil des différents tomes et je pense que le troisième finira en feu d’artifice total !!! Quoi qu’il en soit, cette BD est un petit chef d’oeuvre scénaristique et graphique complètement unique. Mixant les doutes politiques et sociaux du 21siècle avec du Gaullisme extrême et une virulence corrosive absolument jouissive, c’est l’éclate tout le long de la lecture.

Conclusion :

Juncker et Pacheco, c’est THE duo de l’année dans le domaine de la BD !! Leur trilogie Octofight aux Éditions Glénat, c’est un véritable « Mashup » satirique appréciable !!! Je le vois déjà adapté en film ou en série, mais pour le moment, il faudra que les lecteurs se contentent d’attendre la dernière partie, qui sera, j’en suis sûre aussi divertissante et barrée que les deux premiers !!!!