Petit-Bleu et Petit-Jaune – La nouvelle édition

Petit-Bleu et Petit-Jaune est un classique de la littérature jeunesse, qui est à retrouver dans une nouvelle édition, parue en septembre 2020, aux éditions L’école des loisirs. Un bel album graphique de Leo Lionni, original et touchant.

Voici Petit-Bleu, un petit morceau tout bleu, presque rond. Il vit avec sa maman et son papa, dans une maison marron. Maman est bleue, Papa est bleu. Petit-Bleu a beaucoup d’amis, ils sont de la même taille que lui, et à peu près de la même forme. Ils sont rouges, jaune, orange, marron… Le meilleur ami de Petit-Bleu est Petit-Jaune. Petit-Jaune habite dans la maison d’en face. Petit-Jaune vit avec sa Maman jaune et son Papa jaune. Les deux amis aiment jouer à cache-cache avec leurs copains, ils aiment faire la ronde. Quand ils sont en classe, ils doivent rester tranquilles et sages. Après la classe, ils courent et sautent !

Le récit est simple et détaillé, fait de phrases courtes et précises, afin de captiver les jeunes lecteurs et de les immerger dans ce monde graphique simple et pourtant fascinant. Ainsi, après une présentation de Petit-Bleu et Petit-Jaune, qui ressemble au quotidien des enfants, l’histoire suggère une telle amitié, que les deux personnages vont s’embrasser et devenir tout vert ! C’est amusant, l’auteur joue du graphisme et du mélange des couleurs, pour aborder le sujet de la différence. Une thématique importante et forte, telle que l’amitié que l’on retrouve aussi dans cet album. L’histoire est surprenante, bien pensée et assez simple, malgré la profondeur des thèmes abordés. Le graphisme est également simple mais très efficace. De simples morceaux de couleurs permettent ici de jouer avec les couleurs, les contrastes, les différences et les mélanges.

Petit-Bleu et Petit-Jaune est une réédition des éditions L’école des loisirs, qui offre un bel album graphique original, une histoire touchante et amusante, sur la différence et l’amitié, deux thèmes abordés avec douceur et tendresse, de manière imagée.