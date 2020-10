Les belles personnes – Héros du quotidien

Les belles personnes est un album touchant, un hommage à des personnes anonymes, héros du quotidien aux regards d’autres personnes. Un bel ouvrage de Chloé Cruchaudet, à paraître aux éditions Soleil, dans la collection Noctambule, en octobre 2020.

Chloé est dans sa cuisine. Alors qu’elle prépare à manger, elle téléphone à sa tatie. Elle lui explique qu’elle est toujours sur le même projet, celui qu’on lui a proposé au festival Lyon BD. Un ouvrage sur les belles personnes, et non des super-héros ! Elle aimerait rendre hommage, à travers un exercice d’admiration envers des personnes discrètes. Sa tatie affirme qu’elle connaît quelqu’un que Chloé devrait rencontrer. Chloé refuse, tout en mettant une cagoule pour maintenir le téléphone sur son oreille, pour continuer à faire à manger. Elle explique aussi qu’elle préfère, pour son projet, de passer par le filtre de l’admiration de la personne qui raconte, donc elle ne veut pas rencontrer ces belles personnes. Elle a eu plein de contributions et a dû faire des choix difficiles, aussi elle a choisi selon ses propres goûts, pas trop mielleux, trop lisse et sirupeux.

C’est une galerie de personnages qui est à découvrir dans cet album original, qui présente de belles personnes, des héros du quotidien. Des portraits d’anonymes, dont on ne se fit pas à l’apparence, aussi touchants qu’étonnants. Ainsi l’on découvre Denise, une présumée sorcière, Mint, un chien d’aveugle, Mme Neuville, professeure de philosophie… Des personnes singulières qui vivent parmi les gens normaux, et qui sont ainsi décrites par d’autres, afin de leur rendre hommage, pour leur quotidien, leur courage, leur espoir, leur aide, leur dévouement, leur âme… Les portraits sont très différents, touchants, offrant un voyage dans l’âme humaine, à travers le regard de l’autre, fasciné par la beauté, par la bonté de l’être. Les contributions textuelles sont à retrouver à la fin de l’ouvrage, tout comme de jolis portrait pleine page. Le graphisme est tout aussi saisissant et captivant, doux et léger.

Les belles personnes est une bande dessinée originale, des éditions Soleil, parue dans la collection Noctambule, offrant à découvrir des portraits de personnes singulières, des héros et héroïnes du quotidien, qui ne le savent même pas…