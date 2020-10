Questions et réponses sur les e-liquides CBD et les tests salivaires

Cousin du THC, le CBD suscite d’innombrables craintes quant à sa consommation puisque, même autorisé, il peut présenter un faible taux de THC dans ses produits commercialisés. La problématique se pose logiquement sur l’éventuelle confusion lors d’une investigation policière ou même lors d’un dépistage professionnel.

Des questionnements se posent : puis-je être contrôlé positif durant un test de drogue dû à mon usage de CBD ? Si oui, quels risques j’encours ? Comment faire comprendre aux autorités que mon usage se limite qu’au cannabidiol ? Faut-il véritablement s’inquiéter ?

Tandis que les contrôles routiers se multiplient et que maintes entreprises démocratisent aujourd’hui les dépistages en interne pour s’assurer de la clarté de leurs employés, il est primordial d’adapter son attitude à l’égard du CBD pour éviter toutes possibles situations malencontreuses.

Le test salivaire après l’usage du CBD : un dispositif parmi tant d’autres

Lorsque l’on parle d’analyse salivaire et de la consommation de cannabis thérapeutiques, la problématique se situe dans les éventuelles empreintes de Δ-9-tétrahydrocannabinol que pourraient comporter certaines des fleurs, liquides ou huiles. Même si certaines marchandises sont élaborées à partir de CBD ultra pur, d’autres subsistent encore et contiennent des faibles taux en THC – théoriquement inférieurs à 0.20% afin de respecter les règles en vigueur et exigées par l’Union Européenne.

Il est connu aujourd’hui que l’organisme assimile le THC et le conserve durablement à travers différents endroits du corps. De ce fait, la substance illégale de la plante chanvre peut rester détectable pendant un long moment.

Il existe de nos jours différentes méthodes de vérifications permettant de mettre en évidence la positivité du Tétrahydrocannabinol. Cependant, toutes ces procédures de détection ne mettent pas en lumière la même durée de positivité.

Puisque nous en parlions, le dépôt de tétrahydrocannabinol a un temps de présence relativement ténue dans la salive. La détection salivaire sera en théorie positive entre 4 à 6 heures après avoir fumé un joint ou consommé un produit CBD imprégné de THC (si le taux excède les limites permises).

Dans une autre mesure, le test urinaire présente un temps de détection plus long, en adéquation généralement avec la quantité de THC ingérée par le corps. Pour les individus ayant une consommation régulière et conséquente, la durée de repérage peut aller jusqu’à 60 jours, ce qui est considérable.

Enfin, bien que moins pratiquées, le test capillaire fait parti des mesures les plus fiables actuellement puisqu’il est possible de localiser la présence de la substance après plus de quatre-vingt dix jours après son assimilation par l’organisme.

Le CBD en e-liquide et le test salivaire : comment éviter les surprises

Les liquides de CBD sont utilisés pour les cigarettes électroniques. Que ce soit avec ce produit, les huiles ou avec la fleur de cannabis, il est primordial de vérifier sa qualité et sa production pour s’assurer de la présence ou non de résidus de THC dans sa contenance.

Nous vous conseillons de privilégier les produits contenant du CBD extra pur. Ils ne contiennent généralement pas de substance illicite de cannabis. Par conséquent, nous vous recommandons de toujours vérifier les produits que vous achetez en ligne ou même dans un petit magasin spécialisé comme https://cbdax.fr/. Vérifiez auprès du vendeur ou d’autres utilisateurs pour éviter les mauvaises surprises.

Consommer du cannabidiol et les risques en cas de contrôle policier

On ne le dirait jamais assez, même si le CBD semble être un produit séduisant, il doit continuer à être utilisé avec sagesse. On n’est jamais à l’abri d’un contrôle strict. Si un test salivaire indique une présence de THC, il sera difficile d’expliquer aux autorités que vous n’êtes qu’un simple et gentil consommateur de CBD. Aussi, et ce n’est pas rien de le rappeler, le CBD peut provoquer des phases de somnolence, donc il est toujours préférable de déplacer sa sortie en voiture quelques heures après avoir utilisé l’un des produits en cannabidiol. Tempérance, intelligence et modération seront aussi les maîtres mots.