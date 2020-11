Otage de la nuit – Un roman frisson des éditions Nathan

Otage de la nuit est un roman d’épouvante, pour les jeunes lecteurs, dès 10 ans, de J. A. White, paru aux éditions Nathan, en septembre 2020. Une histoire étrange et d’épouvante, sur les peurs, les sorcières et l’amitié, menée avec beaucoup d’action.

Alex avait attendu que ses parents et son frère s’endorment enfin, pour pouvoir sortir de son appartement. Avec son sac à dos par-dessus l’épaule, il fit attention de ne pas claquer la porte d’entrée, en sortant. Le couloir du huitième étage semblait encore plus sinistre la nuit. Sur le pas de la porte, le jeune garçon se demandait encore s’il était temps de rentrer se coucher au chaud, dans son lit. Puis, il prit son courage à deux mains, pour se diriger vers l’ascenseur. A cette heure, on n’entendait que la vieille ampoule qui grésillait, cela changeait des bruits de la journée. Puis, Alex appela l’ascenseur, qui se mit à crisser, tandis que le jeune garçon faisait la grimace…

Le récit est rapidement intrigant, avec ce jeune garçon qui s’en va de chez lui, la nuit, pour une étrange chose. Alex aime, curieusement, tout ce qui fait peur, les monstres, les créatures, les maisons hantées… Il se passionne aussi pour l’écriture et écrit donc ses propres histoires d’horreur. Alors lorsqu’il se fait capturer par une affreuse sorcière au quatrième étage de son immeuble, et que sa survie ne tient qu’à ses récits horrifiques, Alex n’a pas le choix ! Le roman est étrange, captivant et plaisant à lire, offrant ce qu’il faut d’aventures, d’effrois, d’action, de rebondissements et de frisson, pour les jeunes lecteurs. Le récit est bien équilibré, dans lequel on retrouve aussi l’amitié, point important dans ce monde d’épouvante.

Otage de la nuit est un récit d’épouvante, des éditions Nathan, qui présente un roman chargé d’histoires sombres, entre fantastique, magie, horreur et imagination, plein de rebondissements, d’action et d’amitié.