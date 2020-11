Clementoni – La gamme Play For Future pour le Noël des enfants

Clementoni, marque italienne de jeux et jouets, présente une nouvelle gamme, intitulée Play For Future, s’engageant ainsi à réduire son impact écologique, auprès des enfants, à travers des jeux et jouets recyclés, recyclables, entre autres.

En effet, pour le Noël des enfants, afin qu’il est un sens de plus, pour cette année particulière, Clementoni, marque italienne de jeux et jouets présente la gamme Play For Future. La marque commence ainsi à façonner le future, pour les prochaines générations, s’engageant à réduire son empreinte écologique, en proposant des produits durables, fabriqués à partir de matériaux recyclés et recyclables. Un message fort, pour les enfants et les parents, en cette période de fêtes.

Ainsi, France Net Infos vous propose de découvrir les puzzles de cette nouvelle gamme Play For Future. Pour les plus petits, tout d’abord, il y a des coffrets de petits puzzles, pour les enfants, à partir de deux ans. Dans une jolie boîte cartonnée, recyclée et recyclable, six puzzles illustrés, sur un thème défini, sont à découvrir. Un jeu innovant, composé de deux à trois pièces, à défaire d’un cadre, puis à rassembler, pour reformer l’image. Le graphisme et les formes sont assez simples, pour inviter les enfants à prendre conscience de l’espace et ainsi assembler correctement les puzzles, tout en travaillant la motricité fine. Les images sont douces, les couleurs plutôt tendres, pour un univers très plaisant à découvrir.

Pour les plus grands, il y a des puzzles Fin dit puzzle à découvrir. Un jeu de 60 pièces à assembler, mais pas seulement ! En effet, 33 cartes composent également le joli coffret cartonné recyclé et recyclable, invitant ainsi à jouer au cherche et trouve. Le jeu est intéressant, permettant aux enfants de travailler leur sens de l’observation, pour construire le puzzle, mais aussi pour retrouver tous les petits détails signifiés sur les cartes. Patience et dextérité sont au programme, tout comme la motricité. Le graphisme est singulier, offrant un univers fabuleux, étrange et beau à la fois. Le jeu offre une nouvelle façon de s’amuser, tout en pensant à la planète préservée.

Play For Future est une gamme assez complète de la marque italienne Clementoni, avec des jeux d’éveil, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs d’assemblages, des jeux scientifiques, des jeux créatifs et des puzzles. Une gamme de produits durables pour les parents et les enfants d’aujourd’hui qui trouvera leur place au pied du sapin de Noël.

La marque italienne de jeux et jouets Clementoni est à retrouver par là.