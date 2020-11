Hugo & Victor – Pour un Noël chic et gourmand

Hugo & Victor est une pâtisserie fondée en 2010 par le champion de France des desserts 2003, Hugues Pouget, qui propose son calendrier de l’Avent et ses crackers, pour la promesse de douceur et de gourmandises, en cette période de fêtes.

Voilà dix ans que la maison Hugo & Victor voit le jour, avec une première boutique à Paris. D’autres boutiques suivront, par la suite, partout dans le monde. Ainsi, la maison Hugo & Victor se fait sa place, avec des produits de qualité, de saison, sans additifs, ni colorants, n’offrant que le meilleur. C’est ainsi, que pour les fêtes de fin d’année, l’artisan présente un calendrier de l’Avent et des Crackers gourmands, à offrir ou à s’offrir.

Pour patienter jusqu’à Noël, un magnifique calendrier de l’Avent est à découvrir, un coffret qui s’ouvre en deux et est attaché avec un galon satiné, pour plus d’élégance. Une rue enneigée, avec les façades d’une boutique et d’un immeuble, offre une ambiance plaisante, d’achat et féérie de Noël. A l’intérieur, la rue continue, avec la boutique Hugo & Victor, une libraire et un autre immeuble, et se poursuit derrière la boîte. Vingt-quatre fenêtres numérotées sont à retrouver, avec deux plus grandes, la numéro douze et la vingt-quatre. La première case cache un petit carré de chocolat noir, un praliné fondant et savoureux. Ainsi de suite, au fur et à mesure des jours et des numéros, des bonbons de chocolat, des pralinés, des amandes et des noisettes enrobées, ou encore de la petite friture de Noël sont à déguster et à savourer. Une découverte gustative pour chaque jour précédabt Noël, afin de parfaire tranquillement et dans la gourmandise son palais. La vingt-quatrième fenêtre réserve bien des surprises !

Avec le même graphisme plaisant et enchanteur, de ces vitrines de Noël, les crackers sont une idée gourmande de cadeau. Un joli bonbon qui cache deux sachets d’amandes et noisettes enrobées de chocolat noir et de chocolat blanc-passion. Une nouveauté pour la maison Hugo & Victor, qui présente un incontournable de la culture britannique, qui devient, depuis plusieurs années, très tendance dans l’hexagone. Des crackers à déposer dans les assiettes des invités pour des fêtes fantaisistes et gourmandes.

La maison Hugo & Victor présente, pour les fêtes de fin d’année, un calendrier de l’Avent élégant et savoureux, pour attendre patiemment dans la gourmandise le jour de Noël, ainsi que des crackers renfermant de délicieuses amandes et noisettes enrobées de chocolat, à offrir.

