Oumbala hé ! – Ed. Sarbacane

Oumbala hé ! est un album jeunesse, de David Sire et Magali Le Huche, paru aux éditions Sarbacane, en septembre 2024. Un livre original, sensible, qui vient traiter d’un sujet grave, entre tendresse et humour, chanson et enthousiasme, chagrin et mélancolie.

Dans les rayons du supermarché, le père d’un jeune garçon chante à tue-tête. Au rayon des pâtes, tout le monde a sursauté ! Le père continue de pousser le caddie, l’air de rien. Les allées s’enchaînent et le caddie se remplit. Le jeune garçon attend la deuxième salve, car il y en a toujours au moins trois. Devant les yaourts, le père se retourne avec un petit sourire. Le cœur du jeune garçon s’accélère… Mais le père ne chante pas. Il n’y a pas grand monde dans les rayons, et son père ne travaille jamais sans public. Lorsqu’ils arrivent aux caisses automatiques, il y a un peu plus de monde. Le jeune garçon tient la douchette. C’est à ce moment-là, que son père se remet à chanter à tue-tête !

Le père, un peu excentrique, aime chanter à tue-tête, surtout lorsqu’il y a du monde. Cela ne dérange en rien son fils, qui semble adorer passer des moments fabuleux avec son papa. Mais la joie et la bonne humeur du père s’estompent. Depuis plusieurs semaines, il ne chante plus et son regard est baissé. Le père explique qu’il s’agit de trucs de grands, que c’est compliqué. Un matin, papa a même préparé sa valise, pour s’occuper des soucis… C’est avec la boule au ventre et de l’incompréhension que le jeune garçon retourne à l’école. Le récit est bouleversant et tendre à la fois, se posant sur la relation père-fils, pour aborder un sujet plus grave. La séparation des parents, l’incompréhension des enfants, le bouleversement, la joie de vivre évanouie, les questionnements, sont autant d’éléments qui viennent aussi contrarier le garçon. L’angle est original, l’album réussi, touchant, drôle et surprenant.

Oumbala hé ! est un album jeunesse original et plein de tendresse, des éditions Sarbacane. L’histoire d’une belle relation entre un père et son fils, qui va être mise à rude épreuve suite à une séparation, une joie de vivre disparue, des soucis de grands, qui impactent aussi les petits…