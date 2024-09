Notre nouvel ami Popotam revient avec une histoire qui va faire fureur dans les salles de bains : Popotam se brosse les dents. Paru aux éditions Larousse Jeunesse, ce livre signé Agnès Besson et Fabien Öckto-Lambert est parfait pour accompagner les petits dans leur routine quotidienne avec humour et tendresse.

Notre cher Popotam, plus grand et plus malin que jamais, est prêt à montrer qu’il sait maintenant se brosser les dents comme un grand ! Mais attention, pas n’importe lesquelles : ses deux grandes dents de devant, bien visibles et toutes importantes ! Grâce à Papi, qui lui prépare soigneusement une brosse à dents avec une noisette de dentifrice, tout semble parti pour un succès éclatant.

Mais voilà le twist hilarant : « Oh là là ! Il pique ton dentifrice, Papi ! » Eh oui, Papi, dans sa précipitation ou peut-être avec une petite touche de malice, a pris le mauvais dentifrice. Celui des adultes ! Résultat ? Une surprise de taille pour Popotam, qui va amuser les enfants tout en leur apprenant à faire attention à ce qu’ils utilisent pour se brosser les dents.

Popotam apprend à se brosser les dents et votre enfant fera pareil !

Ce livre va bien au-delà du simple rituel d’hygiène. Il montre aussi l’importance de l’autonomie chez les tout-petits. Popotam est fier de ses compétences nouvelles, et cela renforce la confiance des enfants en eux-mêmes. L’histoire leur permet de se projeter dans cette étape importante du quotidien, tout en ajoutant une bonne dose de rire grâce aux petites bêtises de Papi. Ah sacré papi !

Les illustrations de Fabien Öckto-Lambert, pleines de couleurs et de vie, complètent parfaitement le texte. Chaque page invite à l’exploration, tout en gardant les petits lecteurs captivés par les aventures de Popotam. Ce style graphique dynamique ajoute une touche de gaieté à cette leçon de vie simple mais efficace.

Avec son mélange d’humour et de leçon pratique, Popotam se brosse les dents est le compagnon idéal pour transformer cette tâche parfois ennuyeuse en un moment de rire et de plaisir. Après avoir lu cette histoire, vos enfants ne pourront plus résister à l’envie de faire comme Popotam ! Un livre à glisser sans hésitation dans la bibliothèque de tous les petits aventuriers du quotidien.

Shoppez Popotam se brosse les dents sur amazon ICI (pour 5,95€)