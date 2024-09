Pendragon – Le conseil des rois

Le conseil des rois est le deuxième tome de la série Pendragon, des éditions Glénat, paru en septembre 2024. Une bande dessinée de Jérôme Le Gris, Benoît Dellac et Paolo Martinello, qui présente la suite des aventures d’Arthur, pour une relecture fantastique du célèbre mythe.

Merlin et Nimue se retrouvent aux pierres d’Erenn. La sorcière a retrouvé la lame du Pendraig Rù. Elle demande à l’enchanteur d’être prudent. Elle ressent une force noire qui émane de la lame, une présence sauvage et féroce. Merlin rassure son amie, affirmant qu’il la perçoit aussi. Il sait qu’il s’agit de l’âme antique du hurleur. Il invoque celui qui occupe la lame, afin qu’elle soit purifiée. Le sortilège qu’il a formulé fonctionne et l’épée semble maintenant sans danger. Nimue demande à Merlin pourquoi tout se passe maintenant. L’enchanter affirme que les temps sont enfin propices et qu’un nouveau Pendraig montera bientôt sur le trône. Celui-ci aura la force de se dresser contre tous les ennemis d’Alba. Puis, Merlin demande à Nimue de garer l’arme, car son pouvoir est immense et le moment n’est pas encore venu… Pour le moment, un mariage doit avoir lieu, avant la réunion du conseil.

Le récit est toujours aussi plaisant et puissant, proposant de suivre différents protagonistes. Merlin prépare le prochain conseil des rois, tandis qu’Arthur et Elwen se marient. Mais leurs noces vont couper court, car la terre des lacs est bientôt attaquée par des Hiberniens. Les menaces grondent autour d’Arthur, qui semble être la cible d’une sombre puissance. Ainsi, le héros a peu de répits et doit combattre, mais aussi tenter de comprendre ce qui se trame. Des éléments se mettent en place, dans cette bande dessinée, qui offre un récit plus politique, mais cependant captivant. Le mythe revisité semble épique, mêlant habilement magie, politique, combat, rage, pouvoir, quête… Cet album offre toujours une atmosphère pesante, fascinante, pour une aventure qui n’offre que les prémices d’une grande épopée. Le dessin reste saisissant, avec un trait travaillé et fin, qui présente de belles planches à découvrir.

Le conseil des rois est le deuxième tome de la série fantastique Pendragon, des éditions Glénat. Un album captivant, tourné un peu plus politique, mais qui offre une intrigue maîtrisée, avec tout ce qu’il faut d’action, de suspense, de magie, de combat, d’espoir, de révélations…