Madame – Satire théâtrale à ne pas manquer au Théâtre Clavel

“Madame” – Une satire théâtrale drôle et engagée, créée par la Compagnie Bliss’Art et inspirée par la figure controversée de Madame Claude, célèbre proxénète des années 1970. Cette œuvre originale, au style burlesque et mordant, sera jouée au Théâtre Clavel à Paris en octobre 2024. À travers des performances comiques et critiques, la pièce aborde des thèmes comme le pouvoir, la manipulation et la condition féminine. Le spectacle est porté par Anne Cammas, Christina Koubbi, Benoît Gazeau et Miriam Moleon.

Madame Claude : entre pouvoir et domination

Madame Claude, figure puissante des années 1970, dirigeait un système basé sur la domination. À la fois berger et loup, elle transformait les corps de ses “filles” en outils de travail, imposant des opérations esthétiques et des humiliations pour satisfaire une clientèle influente. Elle effaçait peu à peu leur libre arbitre, les déshumanisant au fil du temps.

Des questions toujours actuelles

Que dirait Madame Claude du mouvement #MeToo ? Laisserait-elle ses filles partir pour une autre vie ? Le spectacle pose des questions cruciales sur la féminité, le rapport des femmes à leur corps et la notion de liberté. “Madame” réussit à aborder ces thèmes avec poésie, tout en offrant au public une véritable jubilation théâtrale.

Spectacle clownesque librement inspiré de la vie de Madame Claude

De : Anne Cammas, Christina Koubbi, Margot Reminiac, Benoid Gazeau.

Avec : Anne Cammas, Christina Koubbi, Miriam Moleon, Benoid Gazeau.

Sous l’œil extérieur de : Sonia Savary. Création de la Compagnie Bliss’Art

Réservation

Les Samedis 12, 19, et 26 Octobre à 21 h 30

Théâtre Clavel, 3, rue Clavel – 75019 Paris

Durée 1h30

Tarifs à partir de 15,50 euros

Réserver

