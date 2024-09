Crocomémé – Ed. L’école des loisirs

Croromémé est un nouvel album jeunesse de Soledad Bravi, paru aux éditions L’école des loisirs, en août 2024. Un livre de la collection Loulou & Cie, qui propose de retrouver Croco et son ami Carlos, qui s’en vont dans la jungle rendre visite à la mémé du crocodile.

Il arrive que les crocodiles n’aient plus de lait pour leurs céréales. Cela semble fâcheux ! Ces animaux n’aiment pas commencer la journée le ventre vide. Alors, Croco sort acheter du lait. Il s’étonne de ne jamais voir personne dans la supérette, en bas de chez lui. Croco est peut-être leur unique client… Il n’y a pas de personnel non plus, il doit à chaque fois aller aux caisses automatiques. La caissière n’est jamais là. Il ne la voit pas, elle se cache derrière sa caisse. Croco se dépêche de prendre son petit déjeuner, car il n’aime pas être en retard. Le crocodile a rendez-vous avec son meilleur ami, Carlos, un petit garçon.

Les deux amis se retrouvent pour aller rendre visite, dans la jungle, à la mémé de Croco. Tous les deux sont heureux de se retrouver, mais Carlos ne connaît rien de la jungle, alors il pose des questions… Les jeunes lecteurs seront ravis de retrouver ses deux amis, partis à la rencontre de Crocomémé. Le récit est enthousiaste, plaisant et amusant. On y retrouve Croco, qui fait peur à tout le monde, et Carlos, toujours aussi curieux. C’est un joli moment de partage et de confession qui est à découvrir, entre les deux amis qui se découvrent encre. Le récit est rythmé et plaisant, à la découverte de la famille, des souvenirs, du partage, avec un brin d’humour. Le dessin reste fin et subtil, très agréable.

Crocomémé est un nouvel album jeunesse, de Soledad Bravi, paru aux éditions L’école des loisirs. Une nouvelle aventure pour Croco et son ami Carlos, un jeune garçon curieux, qui n’a pas peur aux yeux. Les deux amis s’enfoncent dans la jungle…