3 destinations pour remonter le temps en Écosse

Si vous rêvez de plonger dans l’histoire et l’authenticité de l’Écosse, ces trois destinations sont faites pour vous. Entre musées à ciel ouvert, petits villages pittoresques et trésors d’un autre temps, suivez-moi pour une escapade hors du commun, où passé et présent s’entremêlent à merveille.

Votre prochain voyage se déroule en Écosse et vous cherchez des idées ? Vous rêvez de remonter le temps comme Claire dans Outlander ? Vous êtes au bon endroit. Suivez-moi dans ces trois lieux hors du temps de l’Écosse.

Highland Folk Museum – Un retour aux racines écossaises

Commençons par le Highland Folk Museum à Newtonmore. Ce lieu promet une véritable immersion dans la vie des Highlanders du 18e au 20e siècle. Ce musée à ciel ouvert est immense, avec ses 80 hectares, et offre un aperçu fascinant de la vie rurale écossaise. Entre les maisons traditionnelles en chaume, les ateliers de tissage ou encore les vieilles écoles, on remonte le temps avec délice en déambulant dans ce décor authentique.

Et pour les fans de Outlander, une petite cerise sur le gâteau : le musée a servi de lieu de tournage pour des scènes de la saison 1 ! Vous vous souvenez des Highlanders allant récupérer les loyers dans les petits bourgs du clan ? C’est ici que ces moments ont été filmés. C’est un peu comme si on marchait sur les traces de Jamie Fraser, non ?

Skye Museum of Island Life – Entre traditions et simplicité

Direction maintenant l’île de Skye, et plus précisément le Skye Museum of Island Life. Il ne paie peut-être pas de mine à première vue, mais ce musée en extérieur regorge d’informations passionnantes. Vous y trouverez des reconstitutions des maisons et de la vie quotidienne des habitants de l’île au début du 20e siècle. La simplicité des lieux nous transporte dans une autre époque, celle où les gens vivaient de la terre et de la mer.

Ici, pas de fioritures, juste l’essentiel, mais quand même beaucoup d’informations. Ce musée vous permettra de comprendre comment les insulaires ont su s’adapter aux conditions parfois rudes de cette magnifique île écossaise. Un petit bijou pour les curieux·ses qui aiment en apprendre plus sur les modes de vie d’autrefois.

Falkland – Un village hors du temps

Dernière étape de ce voyage dans le passé en Écosse : la petite ville de Falkland, située dans le comté de Cupar. Ce village pittoresque est un véritable bond dans le temps. Avec ses rues pavées et ses cottages traditionnels, son atmosphère presque figée. En vous baladant dans Falkland, vous aurez l’impression d’être dans un décor de cinéma. Et d’ailleurs, c’est un peu le cas !

Le village a été utilisé comme lieu de tournage dans Outlander pour représenter Inverness dans les années 1940. On y voit notamment Claire se balader et réfléchir à acheter un vase. Chaque coin de rue semble cacher une nouvelle petite surprise ! On peut aisément imaginer les histoires que ces vieilles pierres pourraient raconter.

Conclusion – Un voyage à travers le temps

L’Écosse est une terre d’histoires, et ces trois destinations vous offriront une immersion totale dans le passé. Que vous soyez fan d’Outlander, passionné·e d’histoire ou simplement curieux·se de découvrir des endroits où le temps semble s’être arrêté, vous serez comblé·e. Alors, prêt·e à remonter le temps ?