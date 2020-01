Les Éditions Glénat proposent une série de livres intitulés « Les clés pour bien voyager » dans laquelle nous avons pu découvrir l’ouvrage « Écosse ». Une belle occasion de s’imprégner de ce pays que nous ne connaissions pas encore, à la découverte de toute la beauté qu’il renferme ainsi que de précieux conseils pour les fans de road trip !

Il n’est pas toujours facile de se décider sur un lieu de destination pour les vacances. La peur de se lancer à l’aventure, le manque d’information, la barrière de la langue. Bref, autant de raisons qui nous empêchent de franchir le cap.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons beaucoup apprécié le livre « Écosse, Les clés pour bien voyager » parce qu’il permet de répondre à bon nombre des questions que l’on se pose avant de partir dans un pays étranger.

Parfaitement illustré, il montre toutes ces belles choses à faire, à découvrir en Écosse. Mais aussi, de nombreuses anecdotes sur la vie quotidienne, des choses importantes à savoir. Et la beauté des paysages.

Comme à chaque fois, avec les Éditions Glénat, les photos sont magnifiques. Cela donne vraiment envie de visiter le pays, de parcourir les routes, de se promener dans les plus beaux endroits, de manger aux meilleures tables, de rencontrer des gens, de s’émerveiller.

L’ouvrage est donc très pratique, un vrai guide pour voyager. En Écosse, on découvre la beauté de la nature qui est omniprésente, l’ambiance océanique, les montagnes, les animaux, etc. On comprend mieux pourquoi l’Écosse est une destination prisée des Français. Elle permet notamment au sportif de parcourir le pays à pied, en VTT ou même en bateau. L’objectif étant le même : s’émerveiller devant autant de beauté.

Une parenthèse sauvage au cœur de l’Écosse, cela vous dit ? Pour quelle destination aimeriez-vous craquer cet été ? La Réunion, le Québec, Costa Rica, l’Islande ou peut-être La Manche Littorale ? Les Éditions Glénat vous guident avec « Les clés pour bien voyager » pour les pays cités, alors n’hésitez pas !