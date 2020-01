La Petite Mort, le quatrième tome, V pour Vegan

La Petite Mort revient avec un quatrième tome, intitulé V pour Vegan, paru fin novembre 2019, aux éditions Delcourt. Une bande dessinée de Davy Mourier, où Petite Mort va se remettre en question, tout comme son regard sur l’humanité va changer…

Dans le magasin « la petite fleur », la Petite Mort annonce son retour à sa chérie. Elle lui demande comment c’est passé sa journée. Maman Mort lui répond qu’ils n’ont encore rien vendu et qu’elle a tué neuf vieux. Une journée banale pour le couple. Maman Mort constate que depuis qu’il n’y a plus d’abeilles, les fleurs coûtent trop cher. Ils vont donc devoir penser à fermer la boutique. Petite Mort n’aimerait pas, leur rose à 200 euros pièce, restent pourtant les moins chers du quartier ! Puis, le sujet de conversation change, Maman Mort demande à son époux s’il est toujours en froid avec le gamin. Petite Mort acquiesce, et ce matin n’a rien arrangé, ils étaient grave en froid, car ils étaient au Pôle Nord ! Alors que la Petite Mort se réjouit de son jeu de mots, Maman Mort lui rappelle qu’elle l’aime, mais que l’humour n’est vraiment pas son truc…

L’aventure se poursuit pour la Petite Mort, avec cet album plein de rebondissements, de folies, d’étrangetés, d’humour et de réflexions. La bande dessinée prend un ton très engagé, ce qui est assez plaisant et révélateur, une observation du monde et de l’humanité. Les scènes absurdes, amusantes, délirantes et complètement loufoques s’enchainent dans cet ouvrage complet, où l’on retrouve des planches, des extraits de magazines et des romans photos, où les auteurs semblent beaucoup s’amuser. Des problèmes sont à surmonter, la maladie aussi, tout comme l’âge, qui sonnent comme le glas, annonçant la fin de la série, qui oscille entre délires, folies, cynisme, accusation et quelques réalités. Le dessin est toujours simple et efficace, lorsqu’il s’agit de la bande dessinée, avec des personnages simples et expressifs, un trait rond et opérant.

V pour Vegan est le quatrième tome de La Petite Mort, une bande dessinée à l’humour particulier, entre cynisme, ironie, folie et second degré, malgré tout, plaisante, très écologique, avec des réflexions sur l’humanité et l’avenir de la Terre.