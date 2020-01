Investir en bourse : comment trader l’action LVMH

LVMH est l’entreprise faisant office de leader dans le domaine du luxe, au niveau international. Grâce à une diversification de ses activités, il est possible d’y acheter des bijoux, des parfums, des vêtements, comme du vin. Ce groupe du CAC 40 connaît des niveaux de croissance impressionnants, ce qui rend ses actions très intéressantes. Voyons comment trader l’action LVMH avec succès.

Pourquoi investir sur une action LVMH ?

L’action LVMH est l’une des actions les plus rentables de ces dernières années. Le groupe gère plusieurs dizaines de marques de luxe, dont les plus célèbres sont Louis Vuitton, Bvlgari et Sephora. Le secteur de la mode représente environ 40 % du chiffre d’affaires global, tandis que les secteurs du cosmétique et de la joaillerie atteignent respectivement les 13 et 9 %. Le succès du groupe s’explique par une stratégie commerciale très bien ficelée, et une représentation par les plus grandes stars de la planète.

Tous ces éléments ont permis à LVMH de tirer son épingle du jeu sur les marchés boursiers. De nombreux traders investissent sur la marque, dans le cadre du marché des actions ou des CFD. Selon les spécialistes, le chiffre d’affaires du groupe devrait continuer à croître les prochaines années. Il s’agit d’un indicateur précieux, pouvant inciter à investir. Le mouvement du cours de l’action est souvent stable et non risqué. Les traders de long terme n’hésitent donc pas à la trader. Seul petit point faible : LVMH étant très implantée au niveau mondial, les actions peuvent parfois être affectées par le caractère aléatoire et incertain des taux de change.

La stratégie à mettre en place pour trader l’action LVMH

L’action LVMH est très volatile, elle est donc particulièrement appréciée des traders professionnels. La première étape de la stratégie consiste à analyser l’action, selon une approche technique qui s’appuie sur des statistiques, des graphiques et des tendances. Plusieurs indicateurs doivent être pris en compte, comme les sorties de nouveaux produits, l’arrivée d’un concurrent sérieux ou l’actualité de l’entreprise. Si vous n’êtes pas expert en analyse, vous pouvez demander conseil à un courtier régulé. Le choix de son intermédiaire, broker ou courtier, est en effet un élément essentiel dans toute stratégie de trading. Les professionnels régulés présentent une garantie de sécurité et proposent des compétences sérieuses.

Suite à l’analyse, vient le temps de la spéculation et des opérations. Si vous passez par un broker, celui-ci vous ouvre un compte et vous permet de trader en temps réel, quand il ne passe pas vos opérations lui-même. C’est une solution parfaite pour les traders débutants. Une fois la position ouverte, il ne reste plus qu’à cliquer sur l’ordre pour réaliser la transaction, achat ou vente.

Vous avez désormais toutes les informations de base nécessaires pour bien trader l’action LVMH. Pour les investisseurs les moins expérimentés, n’hésitez pas à vous faire accompagner par des experts.