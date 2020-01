Les Champions du camouflage – J-Philippe Noël aux Éditions Glénat

« Les Champions du camouflage » est un magnifique ouvrage à découvrir sans plus tarder aux Éditions Glénat. Raconté par J-Philippe Noël, il déborde de photos plus époustouflantes les unes que les autres. Une immersion en pleine nature à la recherche des animaux qui en plus de s’en imprégner, l’imitent avec une facilité déconcertante.

Parmi les plus beaux livres que proposent les Éditions Glénat, « Les Champions du camouflage » est incroyable de réalisme et de beauté. Les animaux ont été photographiés dans leur lieu d’habitat, au milieu d’une nature flamboyante, d’une beauté à couper le souffle.

Nous avons pu faire la connaissance d’animaux qui savent se faire petits en collant parfaitement au décor des lieux qui les entourent. Ils passent complètement inaperçu. Les photos de l’agence Biosphoto – qui sont juste incroyables – permettent au lecteur de jouer au jeu de retrouver l’animal. Bien plus compliqué qu’il n’y paraît. C’est bluffant !

Leur objectif ?

Se faire tout petit pour sauver sa peau, éviter d’être mangé ou saisir plus facilement sa proie. Mais aussi, la possibilité pour eux de se reproduire plus facilement. Bref, ils réussissent des coups de maître en imitant la couleur des feuillages, ou en prenant la forme de branches ou autres éléments de la nature. Les insectes sont aussi beaux qu’ils sont déconcertants. Pour certain, ils usent et abusent du camouflage, à la recherche de tranquillité. Cela prouve l’intelligence du monde animal que l’homme à tendance à sous-estimer.

Un véritable livre d’art, raconté de façon passionnée par J-Philippe Noël, que nous avons eu plaisir à lire encore et encore pendant les fêtes de fin d’année. Nous le recommandons à un passionné de Nature, prêt à en apprendre encore plus sur l’Art du camouflage dans une faune qui cache encore bien des secrets. La possibilité également de faire la connaissance d’animaux et d’insectes plus rusés les uns que les autres.