Alice au pays des merveilles – Éd. Bragelonne, illustré par D. Cacouault

« Alice au pays des merveilles » est un superbe livre, grand format, disponible aux Éditions Bragelonne. Maxime Le Dain nous fait le plaisir de reprendre l’œuvre énigmatique de Lewis Caroll pour le plus grand plaisir des fans de l’univers fantastique de l’auteur. Rythmé par les illustrations de Daniel Cacouault, plus belles les unes que les autres, ce livre est un véritable chef-d’œuvre artistique.

« Alice au pays des merveilles » est un livre qui déborde d’imagination. Rares sont les personnes qui n’ont pas eu le plaisir de faire la connaissance d’Alice, cette héroïne rêveuse qui semble se perdre dans un univers qu’elle aurait elle-même inventé. L’illustrateur – Daniel Cacouault – est justement fasciné par le côté loufoque des aventures qu’elle va vivre tout au long de la narration. Il a eu envie de proposer des peintures plus réalistes, davantage collées à la narration, tout en gardant l’esprit de l’œuvre originale.

De cette façon, nous pourrons voir Alice évoluer dans un monde assez mystérieux, fortement imprégné de sa personnalité ambiguë. Au premier abord, les peintures semblent assez sombres, presque étranges. Un peu comme le conte finalement.

Puis, au fur et à mesure des pages qui se tournent, on se laisse prendre au jeu de la nouvelle traduction de Maxime Le Dain qui a décidé de tordre le texte dans tous les sens pour proposer sa propre interprétation, et c’est très réussi. Défi osé, lorsqu’on sait qu’il s’agit de l’une des œuvres les plus réécrites !

Cette nouvelle narration, accompagnée des illustrations de Daniel Cacouault va non seulement nous permettre de (re)découvrir le roman de Lewis Caroll, mais nous replonger dans un univers fascinant. À l’intérieur du livre, des peintures sont proposées en grand format et elles sont superbes. Nous avons été séduits par l’illustrateur, et nous avons d’ores et déjà envie de découvrir ses autres peintures.