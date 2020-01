5 avantages d’arrêter le tabac et de passer à la Cigarette électronique

Vous avez enfin décidé d’arrêter de fumer et de tester les saveurs des e-liquides ? De nombreux spécialistes recommandent le vapotage pour faciliter l’arrêt de la cigarette. Découvrez les avantages apportés par la cigarette électronique pour abandonner à tout jamais les méfaits du tabac. L’essentiel est de se sentir parfaitement à l’aise durant la période de sevrage, en choisissant un modèle adapté à ses besoins.

1- Amélioration de la qualité de vie

L’utilisation de la cigarette électronique a de nombreux effets bénéfiques sur la qualité de vie. On peut déjà citer la disparition des taches de nicotine sur les doigts et les ongles ou encore, l’odeur de tabac sur les vêtements et dans les cheveux. Autre avantage, les pièces de la maison et l’habitacle des véhicules sont enfin débarrassés de la désagréable odeur de tabac froid !

Côté santé, on rappelle que le tabac fait partie des facteurs responsables des signes de vieillissement cutané : rides, teint grisâtre, peau sèche, etc. Les effets de la cigarette sur la chevelure sont tout aussi visibles. Mal irrigué et fragilisé au niveau de la racine, le cheveu devient terne et cassant. Ces effets indésirables sont la conséquence de l’altération de la microcirculation cutanée et capillaire.

De l’avis des vapoteurs et des médecins, l’arrêt du tabac réduit considérablement les quintes de toux et les épisodes de bronchite. En même temps, les expectorations et l’essoufflement diminuent. Les adeptes de sport qui décident d’arrêter le tabac au profit de la cigarette électronique constatent une amélioration de leurs performances. Moins essoufflés, ils peuvent reprendre à nouveau une activité physique poussée.

2- Le plaisir des sensations retrouvées

L’abus de nicotine altère également l’odorat, un symptôme qui doit alerter en cas de forte dépendance au tabac.

Les fumeurs ont souvent tendance à rajouter du sucre ou du sel aux aliments. Il faut savoir que fumer du tabac provoque des inflammations qui altèrent la sensation de goût. Lorsque le fumeur abandonne le tabac au profit de la vape, il retrouve rapidement l’intégralité de ses sensations gustatives.

3- Une meilleure santé bucco-dentaire

Les personnes qui décident d’adopter la cigarette électronique constatent une nette amélioration de la santé de leurs dents. Il faut savoir que l’usage du tabac n’est pas sans conséquences sur la santé de la bouche en général. De nombreux adeptes de la cigarette électronique signalent une dentition plus blanche et la disparition de la mauvaise haleine, suite à l’arrêt définitif du tabac.

Chaque bouffée de cigarette entraîne des effets nocifs au niveau des lèvres, de la langue et bien sûr, des dents. Le tabac provoque des tâches et des colorations au niveau de la plaque dentaire, entraînant un jaunissement de l’émail. Il favorise également la formation de la plaque dentaire, ce qui augmente le risque de déchaussement des dents. Le risque de formation de caries est multiplié chez les fumeurs qui sont également plus exposés aux maladies gingivales, en raison de la diminution des capacités de défenses et d’autoréparation des gencives. Parmi les autres risques encourus, le cancer de la bouche, la mauvaise haleine et la prolifération bactérienne importante sont également cités par les dentistes.

4- La cigarette électronique, plus économique que le tabac

Les anciens fumeurs sont formels : la vape leur a permis de faire de sérieuses économies en grâce aux nombreux Eshop de vente d’E-liquides pas chers accessibles sur le net! Le passage à la cigarette électronique permet de réduire le budget cigarette, et ce, de manière non négligeable. Chez les gros fumeurs, qui consomment jusqu’à 3 paquets par jour, l’enjeu est de taille ! En tenant compte du prix moyen de certaines marques qui est très élevé, les fumeurs compulsifs annoncent un budget mensuel dépassant un millier d’euros, voire plus.

Grâce à la cigarette électronique, la consommation journalière et le budget peuvent être estimés facilement. La plupart des e-cigarettes personnelles fonctionnent avec des recharges proposées en flacon de 10 ml. Les utilisateurs qui souhaitent vivre une première expérience peuvent ainsi découvrir divers arômes. Ils peuvent également choisir des dosages plus ou moins prononcés, en fonction des sensations recherchées.

5- Une aide efficace au sevrage tabagique

L’e-cigarette constitue une véritable aide dans le processus de sevrage. Bien souvent, la consommation de tabac s’accompagne d’une dépendance comportementale liée au fait de fumer : tenir une cigarette, aspirer la fumée, etc. En période de sevrage, le simple fait de tenir une e-cigarette constitue un substitut gestuel efficace. Cette nouvelle habitude permet d’occuper les mains et de retrouver le plaisir du geste, sans nuire à vos poumons avec les fumées nocives du tabac.

Lorsque l’envie de fumer se fait sentir, quelques bouffées suffisent pour apaiser le manque, même si la personne avait auparavant l’habitude de finir sa cigarette. L’usage de la cigarette électronique réduit ainsi les risques cardio-vasculaires et diminue en même temps le risque de rechute en période de sevrage tabagique. De plus il est possible de choisir un E-liquide sans nicotine minimisant complètement les risques de nuisance à votre santé.

Il existe de nombreuses formules d’E-liquides, proposées dans divers arômes. Si certaines rappellent le goût du tabac blond ou mentholé, d’autres font découvrir les sensations fruitées de la framboise, du citron, de la pomme, de la cerise, de la fraise, etc.