Changer le monde

Vous êtes déterminés à avoir un impact positif sur la société mais vous ne savez pas par où commencer ? Je vous propose de découvrir le site » ça commence par moi » qui vous donne pleins d’idées afin de commencer le changement que vous souhaitez voir dans le monde en commençant par vous ! ( Il y a bien un début à tout.. c’est votre part en tant que colibri ).

C’est grâce au fondateur, Julien Vidal, que ce mouvement a vu le jour. Il a décidé de se responsabiliser en tant que citoyen du monde afin de pouvoir agir à son échelle et encourager d’autres à le faire. Ainsi, vous pourrez retrouver des actions des plus impactantes, aux plus rapides, aux plus économiques, il y a de tout pour tout le monde et pour tous les budgets et temps !

Non seulement vous agissez afin de réduire votre empreinte écologique, d’améliorer l’impact social que vous pouvez avoir sur d’autres êtres humains, mais vous allez également obtenir des gains d’argents et de temps ! Voici quelques idées que Julien propose et qu’il explique plus en détails dans ses articles :

Et encore pleins d’articles à découvrir pour s’inspirer !

Un français moyen produit environ 9 tonnes de CO2 par an alors que Julien en produit environ 2 tonnes par an. Cela donne envie de suivre l’exemple non ? On peut être un vrai acteur de la crise écologique et social dans notre monde dès aujourd’hui. Il ne manque plus que nous pour faire l’effet boule de neige avec les millions d’autres individus qui essayent de faire de leur mieux.