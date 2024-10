La vengeance d’Odin – Éditions Komikku Manga

Partagez





En l’an 1000, l’Angleterre subit les attaques sanglantes répétées du Royaume du Danemark. Dans un petit village près de Londres, une tragédie va donner suite à La vengeance d’Odin, un jeune garçon ainsi prénommé par les Scandinaves, à cause de ses origines et des deux loups qui l’accompagnent.

Un passionnant mélange historique et mythologique pour le premier tome de ce seinen nous entraînant dans une aventure vengeresse.

Disponible le 3 octobre 24 aux Éditions Komikku. (+14)

Le décor :

Une attaque viking…

Luke se souvient. Cette odeur de brume sèche, mêlée à la mort. Cette grande silhouette aux cheveux aussi blancs que la neige de cet hiver. Et cette scène d’horreur où on a occis le Père Crowley. Ou on lui a brûlé l’œil droit. Il n’était encore qu’un enfant, mais son cerveau n’a pas pu effacer ces images, ancrées en lui jusqu’à ce qu’il retrouve l’assassin de son bienfaiteur.

An 1002 – Un petit village au Nord de Londres…

Seule au milieu des décombres, l’église du Père Crowley s’élève, comme inébranlable. Il est là, juste à côté, accompagnant le malheur des villageois revenus de leur cachette, afin d’enterrer leurs morts. L’heure est grave : les champs de blé sont brûlés et piétinés. Le village est à reconstruire. Personne ne comprend les atrocités perpétrées par ces sauvages : les Vikings. Mais pendant que tout le monde pleure un proche, une autre alerte parvient aux oreilles du prêtre. Un voleur !!! Quelqu’un profite de cette tragédie pour dérober quelques nourritures.

L’homme d’église se précipite, et reste bouche bée devant un spectacle dramatique. Dans la réserve, un enfant nu aux cheveux longs, à quatre pattes comme ses deux louveteaux sur la défensive. Il est blessé, du sang s’écoule de ses côtes.

Tandis que les villageois, à bout après cette attaque norroise, se finissent de fourches pour se défendre, le père Crowley s’interpose. Trop d’horreurs, trop de haine. Il suffit !

Il décide de capturer la jeune créature aussi effrayée qu’eux, et d’en faire l’un des leurs ….

Le point sur le manga :

Une première partie assez époustouflante et touchante pour ce manga de Chihiro Yoshioka. La vengeance d’Odin nous entraîne entre mythologie nordique et réalité historique, en plaçant son action en pleine expansion du royaume danois.

Le/la mangaka s’octroie le nom d’un personnage de l’anime Gleipnir, pour sa première œuvre, et nous offre des illustrations, en contraste accentué. On plonge dans ces villages en feu, on voit les visages seulement éclairés par cette lumière au cours des rencontres et/ou des confrontations. Le ton est sombre, les regards s’animent de haine, de peur … Mais aussi de douceur et de tristesse.

Le fait que son protagoniste principal, un jeune sauvage élevé par des loups, fasse référence au dieu Odin, axe le récit sur un thème ancré de croyances. Bonté chrétienne contre cruauté et mythologie Nordique.

Puisque le jeune homme s’humanise grâce à la gentillesse d’un prêtre. Et qu’il est défini comme un être bon, qui va malheureusement subir la furie viking. Son courroux le transforme en un « loup de combat », poursuivant un être qu’il pense, ensorcelé du haut de son jeune âge. Nous suivrons donc l’évolution de cet être que tous les Vikings craindront, au fil des tomes publiés chez Komikku Éditions !

La conclusion :

Un petit air d’une autre série de renom, mais pas du tout le même récit. La vengeance d’Odin, aux Éditions Komikku, vous embarque dans son univers grâce à la sensibilité de ses personnages. On a quand même un récit assez dur et cruel, au vu de la situation de l’histoire, et un premier tome qui se clôture sur un cliffhanger de folie !!! Une série à suivre tant elle vous prend aux tripes et elle vous passionne, avec cette future légende du Nord ! Coup de cœur pour ce premier tome !