Bellatrix – Episode 2 – Ed. Dargaud

La série Bellatrix se poursuit avec l’Episode 2, paru aux éditions Dargaud, en septembre 2024. Une bande dessinée de Léo, dans laquelle on retrouve Manon et Kim, envoyées sur la planète Bellatrix, pour enquêter sur le climat social qui se tend…

Un avion se pose, les passagers en descendent. Monsieur le ministre est bien accueilli, des fauteuils et une collation l’attendent, avec sa femme. Une fois installé à l’ombre, la femme du ministre demande pourquoi le garde du corps porte une arme. Le ministre répond qu’ils sont au milieu de la forêt vierge, pleine de bêtes sauvages. Aussi, l’une d’elles pourrait avoir l’idée de faire, elle également, une collation ! De l’autre côté du buffet, Kim demande à une jeune femme si elle ne veut pas manger un peu, ou boire. La jeune femme s’en sent incapable. Manon avoue à Kim que si elles n’avaient pas fait cette escale, elle n’aurait pas tardé à utiliser le sac en papier, elle aussi. La femme du ministre parle discrètement à sa secrétaire. Cette dernière s’approche de Kim et Manon qui sentent les ennuis arriver. La jeune femme pose une question embarrassante qui déplait…

Suite à une tension avec la femme du ministre, les deux héroïnes ne peuvent pas reprendre l’avion pour repartir. Le prochain qui arrive trois jours plus tard, est déjà plein. Il va donc falloir marcher et trouver un autre moyen de transport, pour se sortir de là ! Ainsi, Manon et Kim s’embarquent sur Bellatrix, une planète hostile, au climat social tendu… L’aventure des deux jeunes femmes offre un côté western plaisant, avec un road trip sur des panerisques, sorte de grands canards. L’atmosphère est pesante, sur cette planète où les femmes ne semblent pas avoir leur place, ni leur mot à dire. La menace est partout, pour les deux femmes courageuses, livrées à elles-mêmes. L’aspect science-fiction reste ancré, se mêlant à la politique et proposant un monde assez violent et demeuré, entre secte et patriarcat. Le dessin reste très simple, sans trop de fioritures. Il plaît ou pas…

Episode 2 est le deuxième tome de la série de science-fiction Bellatrix, des éditions Dargaud. Un album, avec un petit côté western, qui invite à suivre Manon et Kim dans un monde hostile, où les héroïnes courageuses et déterminées sont livrées à elles-mêmes.