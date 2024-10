L’Arbre Vert bien-être – Nouvelle gamme de soins pour enfants

L’Arbre Vert nous fait la surprise de proposer une gamme complète de produits dédiés à l’hygiène des enfants. Des essentiels aux parfums gourmands afin qu’ils prennent du plaisir à prendre soin d’eux au quotidien. J’ai pu en découvrir quelques-uns, voici ce que j’en ai pensé.

Quand l’Arbre Vert sort de sa zone de confort

On connaît davantage l’Arbre Vert pour ses produits ménagers aux formulations respectueuses, que nous avons eu le plaisir de tester chez FranceNetInfos et que nous validons. Les articles proposés par la marque se distinguent par leurs compositions saines, veillant ainsi à notre bien-être, et on sait à quel point c’est précieux. La marque défend de nombreuses valeurs, dont celle d’accompagner ses clients vers une consommation plus éthique et responsable. C’est également le cas avec cette gamme de soins spécialement conçue pour les enfants, que j’ai hâte de vous présenter.

Des produits essentiels au look irrésistible

Je tenais à saluer l’attention portée à l’esthétisme : les produits et soins de la marque ont des packagings adorables qui sauront capter l’attention des enfants, et qui sait, leur donner envie de se laver les dents tout seul.

Le lavage des mains avec « La crème lavante parfum pomme verte »

J’avais envie de commencer par la petite nouveauté 2024, « La crème lavante parfum pomme verte ». Que dire si ce n’est que sa formulation est clean, avec 95 % d’ingrédients d’origine naturelle. On aime son format pompe, et puis son petit prix de 2.29 € les 300 ml.

Le dentifrice : une étape essentielle à l’hygiène bucco-dentaire de l’enfant

Ah, le moment du brossage des dents ! Nombreux sont les parents qui se battent matin et soir pour convaincre leurs enfants de se laver les dents sans râler. Pourquoi ne pas en faire un moment agréable ? L’Arbre Vert propose deux dentifrices adaptés : le « Tutti Frutti » pour les enfants de 2/6 ans et celui à la fraise pour les plus grands jusqu’à 12 ans. Comme pour la crème lavante, les compositions sont clean, les arômes sont naturels et fruités, ils sont enrichis en fluor pour protéger l’émail des dents. Leur prix : 2.45 € / 50 ml

Une bonne douche fruitée

L’Arbre Vert propose d’autres essentiels tels que des produits lavants 2 en 1 pour le corps et les cheveux. Habituellement, je ne suis pas fan des gels douche qui font aussi shampoing, mais ceux-ci ont l’avantage d’être doux et non asséchants. Vous aurez le choix entre deux senteurs : à la pêche et à la framboise, dans deux packagings différents : 250 ml et 720 ml.

L’Arbre Vert a eu raison de proposer une gamme de soins dédiée à l’hygiène de nos enfants. Et vous l’aurez compris, elle a tout misé sur des senteurs fruitées et gourmandes que les enfants vont adorer. Pour découvrir les produits, je vous donne rendez-vous dans vos GMS.

