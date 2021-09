L’Arbre Vert : Des lessives hypoallergéniques pour toute la famille

La dernière fois que nous vous avons parlé de l’Arbre Vert, c’était pour vous présenter une sélection de produits soins pour le corps. Néanmoins, la marque possède une large gamme de produits d’entretien pour la maison, à commencer par les lessives hypoallergéniques que nous avons pu tester en partie.

Il faut bien reconnaître que nous sommes de plus en plus attentifs aux compositions des produits que nous utilisons, plus encore lorsqu’il s’agit de produits ménagers. Et ils sont nombreux ! Nettoyant multi-surfaces, liquide vaisselle, spray dégraissant, tablette lave-vaisselle, liquide de rinçage, adoucissant, etc. Autant de produits que l’Arbre Vert propose, autour de formules hypoallergéniques, approuvées et certifiées Écolabel. Proche de ses utilisateurs, la marque a souhaité joindre l’utile à l’agréable, afin qu’ils puissent prendre du plaisir à utiliser leur produit au quotidien.

Les lessives l’Arbre Vert pour toute la famille

L’Arbre Vert possède une gamme assez riche de lessives hypoallergéniques, composées majoritairement d’ingrédients d’origine naturelle. Pas étonnant donc qu’elle continue d’être force de proposition dans cette catégorie en particulier, puisque le linge touche notre peau et celle de bébé. De plus, la marque se sent plus que jamais concernée par l’environnement, puisqu’elle propose des formats “recharge” pour remplir notre bidon, soit 70 % de plastique en moins, rien que cela !

La nouvelle lessive liquide « Amande douce »

L’amande fait partie des odeurs qui font instantanément penser à l’enfance : douce, délicate, subtile. L’Arbre Vert a donc eu envie d’intégrer cette nouvelle senteur à la gamme. Ce n’est pas toujours évident de parler de ce genre de produit, néanmoins nous avons été agréablement surpris par son efficacité. La lessive fonctionne très bien dès 30°C. Elle n’aura aucun mal à convenir aux peaux sensibles qui peuvent parfois faire de l’eczéma face à des lessives trop agressives pour leur peau. Le bidon de 1.5 L permet 33 lavages. Il est disponible en GMS au prix de 7.49 €

La lessive bébé aux extraits de coton

Nous sommes ravis d’avoir pu tester cette lessive dédiée aux bébés comme son nom l’indique. D’autant plus qu’au départ, nous étions quelque peu sceptiques sur l’utilité d’avoir une lessive spécifique pour le linge de nos tout-petits. En tout cas, la lessive bébé d’Arbre Vert a l’avantage d’être formulée sans colorant. Elle a d’ailleurs été approuvée par les médecins allergologues de l’Association de recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie (ARCAA). Que dire de plus si ce n’est qu’elle sent bon le… bébé ! Nous raffolons de son odeur naturelle d’extrait de coton, un régal. Elle se présente sous forme de bidon de 1.2L et permet 20 lavages.

Parmi les autres lessives hypoallergéniques proposées par l’Arbre Vert, il y a la lessive « Peaux sensibles » pour toute la famille, la « brise hivernale » ainsi que celle au « Savon végétal ». D’ailleurs, n’hésitez pas à nous dire si vous avez déjà eu l’occasion de les tester. Partageons nos impressions en commentaire !