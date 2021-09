Tout au bout du quartier est un recueil d’histoires courtes et très courtes de Pump Sawae, paru aux éditions Mangetsu, en août 2021. Des idées fourmillantes, entre merveilleux, moderne et fantastique, qui présentent des tranches de vie absurdes, douces, surprenantes…

Une femme allume son aspirateur, elle le passe dans la chambre, dans le salon. Elle est nue. Après avoir nettoyée la maison, elle s’occupe de la machine à laver à mettre en route, puis fait sécher le linge. Elle arrose et s’occupe des plantes, toujours nue. Pour son repas, elle regarde la télévision, et mange, toute nue. Ainsi la journée se poursuit, elle reste nue dans son appartement à plier le linger et à jouer à un jeu vidéo. En fin de journée, elle prépare à manger, mais dans la cuisine, alors qu’elle fait revenir quelque chose dans la poêle, elle se brûle. En effet, un peu de graisse a sauté, la brûlant au niveau des côtes. Elle finit son après-midi en lisant un livre sur le canapé et en grignotant. Elle regarde la pendule et décide de s’habiller. Elle s’allonge sur le canapé, pour continuer à jouer aux jeux vidéo. Peu de temps après, son conjoint entre dans l’appartement et la salue.

Le recueil présente toutes sortes d’histoires, de couple, d’amour, de fantastique, de science-fiction, de sorcières… Les récits sont plus ou moins courts, en une planche, deux pages ou un peu plus, présentant des tranches de vie, des moments à part, sublimant de petites choses, révélant les relations, les espoirs, la vie. Les personnages très différents, intrigants, se dévoilent avec douceur, se mêlant à des univers différents et offrant des histoires simples, amusantes, intéressantes et captivantes. Ces brèves présentations et tranches de vie sont passionnantes, on se prend rapidement à être immergé dans ce manga, émerveillé et touché par de simples choses, entre fantaisie et magie, relation humaine et rêve. Le dessin est changeant, le trait n’est pas toujours le même, offrant, là aussi, un joli éventail du savoir-faire de l’auteur.

Tout au bout du quartier est un manga des éditions Mangetsu, un recueil d’histoires courtes de Pump Sawae qui présente avec originalité et virtuosité, des tranches de vie de personnages attachants, touchants, fantastiques, ordinaires, beaux, sensibles…