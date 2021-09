Jusqu’au 2 octobre, Michel Boujenah fait ses adieux aux Magnifiques au théâtre Anthéa d’Antibes

Jusqu’au 2 octobre, le théâtre Anthéa d’Antibes présente Les adieux des Magnifiques de Michel Boujenah. C’est au public azuréen que l’humoriste a réservé la primeur de son nouveau spectacle, coproduit par Anthéa, bien avant de partir en tournée à partir de janvier 2022.

Cela fait quarante ans que Michel Boujenah parle des Magnifiques, Maxo, Julot et Guigui, ces trois vendeurs de pantalons, auxquels il est si attaché. Le temps est venu de leur dire adieu. Ces trois personnages sont désormais grands-parents et ils ne comprennent pas toujours les jeunes d’aujourd’hui, au sens propre comme au sens figuré. On retrouve ces trois personnages en train de jouer aux cartes, comme à leur habitude. Ils se disputent bien sûr et parlent du temps qui passe, de la nouvelle génération, de la société d’aujourd’hui mais aussi de Me Too. Michel Boujenah est un formidable conteur. Avec toujours beaucoup de bienveillance, il incarne, au sens étymologique du terme, chacun de ces personnages, les Magnifiques, les plus jeunes… et les femmes, et plus particulièrement Simone Boutboul, à qui l’on doit sans doute l’un des moments les plus savoureux et les plus bouleversants (et il y en a beaucoup !) du spectacle. Michel Boujenah parvient à nous faire rire et à nous émouvoir, presque simultanément. Il en est ainsi depuis qu’il a donné vie sur scène aux Magnifiques.

Deux jours après la première des Adieux des Magnifiques, Michel Boujenah nous a accordé une interview au théâtre Anthéa, quelques heures avant de monter sur scène. Décontracté, il nous a parlé avec beaucoup d’enthousiasme du spectacle, mais aussi des Magnifiques, qu’il aime tant.

France Net Infos : Le soir de la première, il y avait une émotion particulière….

Michel Boujenah : Je déteste les premières, et particulièrement après avoir arrêté pendant un an et demie. Je n’ai rejoué qu’une seule fois ici à Anthéa avec Daniel Benoin. C’était pour Inconnu à cette adresse. Mais il n’y avait pas les enjeux qu’il y a sur ce spectacle qui est une vraie machine de guerre !

France Net Infos. Vous avez créé les Magnifiques il y a quarante ans. Qu’est-ce qui vous a fait dire que le moment était venu de leur dire adieu ?

Michel Boujenah : Je joue tous les vingt ans les Magnifiques ! La prochaine fois, j’aurai quatre vingt-dix ans… Je pense que ce n’est pas bien de faire le combat de trop… Cela dit, j’ai écrit « première partie » sur l’affiche donc je me réserve le droit de faire une deuxième partie si j’ai envie !

France Net Infos : Par rapport aux précédents spectacles des Magnifiques, il y a des nouveautés…

Michel Boujenah : C’est un peu comme quand on va voir un chanteur en concert et qu’on entend à la fois les anciennes et les nouvelles chansons. Il y a énormément de choses nouvelles dans ce spectacle, tout ce qui parle d’aujourd’hui, et notamment la jeunesse mais aussi Simone Boutboul ! Tout ce qu’elle dit dans ce spectacle, je ne l’ai jamais joué. Elle ne parlait pas comme ça avant ! Avec le temps et l’âge, elle dit tout, sans filtre. C’est ce qui fait qu’elle est à la fois drôle et bouleversante.

France Net Infos : Vous ne vous moquez pas d’elle, ni d’aucun de vos personnages…

Michel Boujenah : Jamais. Entre eux, ils peuvent se moquer, mais pas moi ! Je déteste l’humour qui se construit aux dépens des autres. Je trouve que ces personnages sont extrêmement riches et courageux. Simone, par exemple, elle peut parler de tout et de Me Too. On comprend qu’elle a peut-être trompé son mari. Quand elle dit à sa petite-fille, “tu crois que j’ai pas trompé ton grand-père ?” , je réagis comme elle, je suis sous le choc ! On ne finit jamais. On travaille tout le temps et on découvre chaque fois des choses, même quand on pensait en avoir fait le tour. Il y a des acteurs prolifiques, qui travaillent dans tous les sens. Moi, je suis plutôt proche de ceux qui sont obsessionnels !

France Net Infos : On voit chacun de vos personnages, Simone et les autres. Comment faites-vous ?

Michel Boujenah : Je n’ai aucun artifice féminin quand je joue Simone. Moi aussi je la vois ! Je prends fait et cause pour elle. Ca me plaît de retrouver beaucoup de fiction par rapport aux précédents spectacles. Ce sont les personnages qui peuvent improviser, pas moi. Avant, moi, Michel, j’intervenais beaucoup. Je trouve très jubilatoire d’être caché. J’aime jouer des personnages. Quand on a la chance de trouver des personnages qui vous portent et à travers lesquels vous pouvez parler de tout, de la vie, de l’amour, de la détresse, c’est formidable ! En ce moment, je me demande si je ne devrais pas faire un film pour en finir définitivement avec les Magnifiques…

Michel Boujenah est jusqu’au 2 octobre au théâtre Anthéa d’Antibes (salle Pierre Vaneck) dans Les adieux des Magnifiques.

Il est le parrain de Fête des Théâtres de Nice qui aura lieu du 8 au 24 octobre.