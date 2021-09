Comment surmonter une calvitie

La calvitie est un problème de plus en plus répandu. En moyenne, un homme sur deux est touché par la calvitie. Stress, pollution, tabac, médication, ce fléau ne cesse de croître dans notre société contemporaine et s’accompagne de conséquences sur notre psychologie et notre épanouissement social. Pourtant, ce n’est pas une fatalité et les solutions pour surmonter ce problème existent.

Pourquoi lutter contre la calvitie ?

Une chevelure dégarnie conduit de nombreux hommes vers une perte de confiance progressive, voire une dépression. Par ailleurs, la qualité des relations interpersonnelles et sociales peut être affectée par la manifestation de l’alopécie (dégarnissement) puis de la calvitie.

Il est donc capital d’affronter ce problème, soit par une acceptation de sa nouvelle condition, soit pour trouver au plus tôt des solutions adéquates.

Seulement deux molécules dont les effets sont prouvés…

Combattre une chute de cheveux implique de s’armer de courage. Si certains compléments alimentaires sont supposés aider à lutter contre la perte de cheveux, seulement deux molécules sont, à ce jour, reconnues comme étant assez efficaces pour y arriver. Il s’agit du minoxidil et du finastéride.

À la base fabriqué pour lutter contre l’hypertension artérielle, le minoxidil a, après quelques années de commercialisation, révélé un effet secondaire intéressant. Ce médicament dilate en effet les vaisseaux sanguins, ce qui favorise une bonne circulation du sang dans l’organisme, y compris vers les follicules pileux. Les racines des cheveux étant ainsi mieux approvisionnées en nutriments, les cheveux poussent plus rapidement et sont de meilleure qualité. Face à cet effet secondaire pour le moins bénéfique en cas de calvitie, la molécule de minoxidil a été admise comme traitement pour faire face aux pertes de cheveux.

L’autre molécule reconnue par l’industrie pharmaceutique pour lutter contre la calvitie est le finastéride. Plus connue sous ses noms commerciaux Propecia ou Proscar, cette molécule agit dans l’organisme comme un inhibiteur de la 5-alpha réductase, enzyme permettant la transformation de la testostérone en DHT dans notre organisme. Ainsi, le taux de DHT dans l’organisme chute, ce qui permet aux cheveux de repousser et de croître plus facilement.

Si les effets de ces deux médicaments pour lutter contre les pertes de cheveux sont démontrés, leur utilisation peut entraîner des conséquences négatives pour l’organisme.

La manifestation des effets secondaires dépend de la réaction de l’organisme du patient, mais il faut savoir que les dérèglements hormonaux, dysfonctionnements érectiles ou encore la dépression sont au menu.

En revanche, que l’on soit traité au minoxidil ou au finastéride, le constat frappant, c’est que la chute des cheveux reprend sa progression dès que l’on stoppe le traitement. Une telle solution condamne donc le patient à suivre ce traitement jusqu’à la fin de ses jours, avec les conséquences physiques, psychiques et financières que cela peut induire.

Il existe cependant une alternative efficace aux médicaments. Si cette solution est plus radicale, elle est également rapide, durable et efficace.

Cela consiste à faire une opération d’implants capillaires, ou plus communément appelée greffe de cheveux.

Grâce aux évolutions technologiques récentes, la greffe de cheveux est devenue une opération assez simple et banale, à condition qu’elle soit réalisée par un professionnel qualifié et expérimenté.

La greffe de cheveux, une solution durable

La greffe de cheveux consiste à extraire à l’arrière du crâne des cheveux pour les transplanter vers les zones qui se dégarnissent.

Ces cheveux ont la particularité de ne jamais tomber et donc la calvitie disparaît définitivement après une opération de greffe de cheveux.

Depuis quelques années, deux techniques d’implant capillaire, la FUT et la DHI, ont permis d’obtenir un aspect parfaitement naturel.

L’inconvénient de la greffe de cheveux reste bien évidemment le prix exorbitant, qui varie en France entre 6 000 € et 15 000 € en fonction des cliniques et de l’expérience du chirurgien.

Pour réduire la facture, de nombreuses personnes optent pour les cliniques turques de greffe de cheveux.

Par exemple, la meilleure clinique de greffe de cheveux premium d’Istanbul à des prix qui oscillent entre 2 000 € et 4 000 € (tout frais compris).

Les cliniques premium d’Istanbul délivrent une qualité généralement supérieure aux cliniques françaises.

Si la Silicone Valley est un hub spécialisé dans le digital, la Turquie, elle, est devenue le hub et le centre névralgique mondial des implants capillaires.

Son atout principal est la spécialisation poussée des chirurgiens. En effet, la greffe capillaire est un art au cours duquel le chirurgien doit implanter des milliers de cheveux un à un en leur donnant l’angle adéquat pour atteindre un résultat esthétique réussi et naturel.

Plus que tout autre opération de chirurgie esthétique, la greffe capillaire nécessite une véritable expérience qui ne peut être acquise dans la grande majorité des cliniques françaises. En France les chirurgiens réalisent tous types d’opérations, (implant mammaire, nez, lèvres, cheveux), mais n’ont pas une clientèle suffisante pour se permettre de ne faire qu’un seul type d’opération.

Inversement, les cliniques turques sont exclusivement spécialisées dans les implantations capillaires.

Cependant, notre pays n’a pas su s’élever face à cette concurrence et certaines cliniques commencent à se dédier exclusivement à la greffe de cheveux. Malheureusement, ce sont souvent des cliniques premium avec une facturation au cheveu près et qui s’adressent seulement aux plus aisés.