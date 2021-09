Le petit chaperon rouge – Olivier Dupin aux Éditions Les 400 coups

« Le petit chaperon rouge » est un album illustré par Olivier Dupin disponible aux Éditions Les 400 coups. Soit, une énième occasion de découvrir les aventures du chaperon rouge, mais cette fois-ci de façon inédite, à en croire ce que réserve la fin du récit.

Olivier Dupin : esthétisme inédit à l’humour subtil

L’auteur surprend par la façon dont il raconte l’histoire si bien connue de tous, notamment grâce à cet esthétisme inédit. Il s’agit en fait d’une seule illustration qui se dévoile de page en page au fil du récit. D’ailleurs, lorsqu’on fait l’exercice de faire défiler les pages à toute allure, on suit les aventures du petit chaperon rouge, du moment où il décide de rendre visite à sa grand-mère, jusqu’à son arrivée.

Olivier Dupin propose donc une version ludique du conte original, davantage adaptée à un jeune public. L’album plaira beaucoup aux tout-petits à partir de 3 ans. La narration est brève et facile à comprendre. Elle éveillera leur curiosité jusqu’à ce dénouement qui va beaucoup les amuser. Les dessins sont très sympas également, assez enfantins, de quoi les embarquer rapidement dans l’histoire. Ils sont tout en rondeurs, coloriés grossièrement, clairement dédiés à un jeune public.

L’auteur n’a donc pas hésité à proposer un grand classique avec ce petit quelque chose en plus qui le rend unique : l’humour presque grotesque d’une fin décalée, et on adore ! Un petit côté absurde, qui fera sourire l’adulte qui lui connaît le conte original. Quant aux enfants, ils seront surpris de voir qu’un drôle de personnage se dévoile à la fin de l’histoire. Nous sommes sûrs qu’ils auraient aimé qu’elle se poursuive encore et encore.

“Le petit chaperon rouge” made in Olivier Dupin fait partie de ces contes drôles et décalés qui permettent aux enfants de mettre un pied dans l’univers des contes classiques… Avec le sourire !