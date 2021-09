« Dimanche » est un album raconté et illustré par Fleur Oury, disponible aux Éditions Les fourmis rouges. Une histoire tout en douceur, dans laquelle nous faisons la connaissance de Clémentine, une jeune renarde qui va découvrir qu’il existe un monde caché. Où cela ? De l’autre côté de la haie du jardin de sa grand-mère, mais chut, c’est un secret !

Quelques mots sur l’histoire…

Chaque dimanche, Clémentine et ses parents rendent visite à Mamie. Son papa lui demande de bien se tenir à table et d’être bien polie avec sa grand-mère. Clémentine ne semble pas motivée, elle est même agacée de voir sa grand-mère recouverte de petites brindilles. Elle décide alors d’aller faire un tour dans le jardin. Elle ne résiste pas à la curiosité de voir ce qui se cache derrière la haie… Jusqu’à ce qu’elle tombe nez à nez avec une petite fille. Naît alors une complicité entre les deux. Elles se promènent ensemble, se baignent, jouent. Clémentine se laisse complètement porter jusqu’à ce que ses parents l’appellent. C’est alors qu’elle retourne les voir toute piquante, à cause des nombreuses brindilles qui la recouvrent !

« Dimanche » fait partie des albums qui apaisent dès la première lecture. De ceux qu’il fait bon lire juste avant d’aller dormir. Le travail d’illustration est bluffant, tout en douceur, presque comme un hommage au passé, avec cette douce représentation d’une coutume parfois oubliée : le déjeuner du dimanche chez les grands-parents. Les dessins semblent avoir été coloriés à la main. Ils sont riches, réalistes et embarquent instantanément le lecteur dans l’histoire. Le personnage de Clémentine est touchant. Malgré l’autorité de ses parents, elle n’hésite pas à se laisser porter par la découverte de cette nature qu’elle est heureuse d’explorer avec un humain.

Clémentine partage désormais un secret avec Mamie : cet autre monde qu’elle aura plaisir à retrouver chaque « Dimanche » lorsqu’elle ira lui rendre visite.