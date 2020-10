Par qui faire enlever une voiture épave ?

Faire face aux conséquences d’un accident grave peut s’avérer stressant, surtout lorsque vous essayez de traiter avec votre compagnie d’assurance et la perte de votre véhicule. Cependant, savoir les démarches à suivre ainsi que les informations utiles peut vous aider dans ces cas de sinistre. Voici les réponses aux questions qui concernent l’enlèvement de votre véhicule épave.

Quand une voiture endommagée à Paris est-elle considérée comme une épave ?

Votre compagnie d’assurance peut décider que votre voiture endommagée est une perte totale si les conditions requises pour son classement en « épave » sont réunies , il faudra prendre contact avec un epaviste . C’est l’expert qui prendra la décision finale après la vérification. On distingue deux cas différents :

Le véhicule est « économiquement irréparable »

Le véhicule se caractérise en VEI si sa valeur de réparation est supérieure à la valeur estimée par l’expert. Aucune opération de démontage ne se fait pendant les périodes d’estimations.

Le véhicule est « techniquement non réparable »

Le véhicule est dit techniquement non réparable s’il a reçu des dégâts importants au point où il ne peut être remis en marche. C’est le cas des brûlures, de la noyade ou de pièces irremplaçables. C’est aussi le cas de remplacement du moteur et du châssis qui risquerait de troubler l’identification du véhicule. Ainsi, ils seront considérés comme gravement accidentés et n’ont plus le droit de circuler. En effet, leur carte grise est réquisitionnée.

Comment indemniser ma voiture « épave » ?

Si le Véhicule est déclaré « économiquement irréparable », l’expert fixe la valeur de remplacement à dire d’expert de votre véhicule. Cette valeur doit vous parvenir dans les deux semaines qui suivent. Vous disposez d’un délai de 30 jours pour l’accepter. Vous pouvez le refuser et entreprendre une VRADE améliorée.

Si le Véhicule est déclaré « techniquement non réparable », il sera directement amené à la casse. Sa carte grise sera détruite en même temps, mettant une fin définitive à sa circulation. Bien que la casse s’avère inévitable, il existe une chance si vous parvenez à remettre en état le véhicule en question. Ensuite, il faut la présenter aux services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) afin de s’assurer qu’aucun danger ne provient du véhicule. Enfin, vous pouvez obtenir une nouvelle carte grise.

Qui faut-il appeler pour enlever les véhicules épaves à Paris ?