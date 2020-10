Sienna & Friends ajoute du goût aux petits plats de nos bambins !

Les chips sucrées et salées : Les chips conviendront davantage aux plus grands. Côté salé, on retrouve les chips de betterave au thym absolument divines. Quant aux sucrées, les chips pomme/cannelle sont idéales pour le goûter des bambins. En plus, elles sont faciles à glisser dans le sac à dos et changent un peu des goûters habituels.

Confiture et tapenade (à partir de 3 ans) : J’ai eu un vrai coup de cœur pour les confitures, type préparations. Parmi nos préférées, il y a les sucrées : ananas et cardamome bio, banane façon pain d’épices, châtaigne et vanille, mangue et noix de coco bio ou encore abricot, vanille et cannelle bio. Vous pourrez les ajouter aux crêpes, aux gâteaux, aux granolas, aux yaourts et fromages blancs. Dans cette catégorie, on retrouve également le Houmous Romarin & Cumin, ainsi que la Tapenade tomate & origan. Parfait pour un apéritif improvisé entre petits et grands.