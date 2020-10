Nains, tome 18, Ararun du temple

Ararun du temple est le dix-huitième tome de la saga fantastique Nains, de l’univers des Terres d’Arran. Une nouvelle bande dessinée pour Nicolas Jarry et Paolo Deplano, qui présente un nain capitaine de la garde de la cité Ysparh, rongée par la corruption.

A chaque élection, c’est la même histoire, les grandes familles jouent du surin, magouillent, spéculent et trichent. C’est à la garde d’Ysparh de tenter de préserver un semblant d’ordre. Bientôt, il va y avoir une nouvelle élection, et c’est pour cela que les capitaines Ararun et Antalya se retrouvent dans la chambre du seigneur Odryon, qui a été retrouvé mort, sur son lit. Il était pourtant bien protégé, c’est ce qu’explique son épouse, qui affirme que le mage runique Belragan a mis en place des alarmes runiques, qui se sont déclenchées. Ils vérifient que rien n’a été déplacé et écoute les explications de l’épouse du mort, qui redoutait ce drame. Selon la rumeur, le seigneur Odryon était donné favori, ce qui pourrait attiser des convoitises, que ce soit parmi les alliés, ou les principaux opposants. Mais, pour l’heure, les capitaines doivent encore examiner la chambre…

Le duo fonctionne assez bien, pour cet album qui propose une enquête assez bien menée. Le nain Ararun est capitaine de la garde, il est accompagné par l’elfe bleue Antalya, capitaine également, pour enquêter discrètement sur ce meurtre, qui a lieu en pleine élection. Une mission délicate, qui fait ressortir quelques souvenirs douloureux au nain. Des flashbacks, très peu nombreux, reviennent sur les passés des deux personnages principaux, mais le scénario reste surtout centré sur cette enquête mystérieuse, qui révèle quelques sombres secrets et une cité en proie à la corruption. La bande dessinée présente un nouveau héros, ou plutôt un duo, mais surtout une investigation captivante, bien menée, qui se révèle petit à petit, grâce à la détermination des deux capitaines de la garde, qui veulent maintenir l’ordre et l’équité. Le dessin est toujours aussi subtil, travaillé et très agréable à découvrir, offrant de superbes planches, avec des décors grandioses, ou des scènes de combats épiques.

Ararun du temple est le dix-huitième de la série Nains, des éditions Soleil, qui présente un nouveau héros, ou plutôt un duo de capitaines, qui doit mener une troublante et dangereuse enquête, qui fait remonter quelques mauvais souvenirs…