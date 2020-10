Légendes du sport qui aiment les casinos

Le monde des sports abrite plusieurs célébrités qui exercent des disciplines différentes. Ces stars sont de véritables forces de la nature. Elles ont dominé toutes les compétitions pendant plusieurs années, ont fait des millions de fans à travers le monde, elles représentent un modèle de réussite pour les générations futures. Principalement connues pour leurs prouesses sur le terrain, les légendes du sport sont aussi réputées pour avoir des loisirs de luxe. Jouer dans les casinos en ligne en fait partie. Beaucoup de stars de Basketball, football, et autres sports adorent les jeux d’argent. Voici un zoom sur ces légendes sportives qui aiment les casinos.

Charles Barkley

Né le 20 Février 1963 à Leeds, dans l’Etat d’Alabama, Charles Barkley est un célèbre basketteur à la retraite. Il a évolué en NBA de 1884 à 2000, dans deux principaux clubs. Il est drafté au début chez les 76ers de Philadelphie. Il y joue en tout 8 saisons consécutives, avant de rejoindre Le suns de Phoenix, pour 4 saisons (1992 à1996). L’impressionnant Charles Barkley termine sa carrière professionnelle à Houston au près des Rockets. Il faut aussi préciser que ce joueur arbore les couleurs des USA de 1992 à 1996. C’est sans aucun doute, l’un des meilleurs ailiers de l’histoire dans la NBA, ce qui lui vaut d’ailleurs une place dans le Hall Of Fame de Basket Ball de 2006, vu ces différents titres individuels (MVP des All stars Game en 1991 et MVP d’une saison régulière en 1993).

Charles Barkley est inéluctablement une légende du sport américain. Cette légende à la retraite a bien failli finir MVP une fois de plus, pas sur le parquet, mais dans les casinos de Las Vegas. Le joueur est en fait un grand amoureux des jeux de casino en argent réel. Il a même défendu la cause des jeux en ligne. Selon lui, la légalisation des jeux de casinos est loin d’être néfaste, et ne poussera en rien amener les populations à jouer de manière irresponsable.

Certaines sources diront que Charles Barkley dépensait plus qu’il ne fallait au casino. Disons plutôt qu’il ne manque pas d’argent pour se le permettre. « Sir Charles » affectionne les jeux de comptage de cartes, et particulièrement le poker. Il fréquente beaucoup Las Vegas, où il est plus connu comme un perdant. Peut-être à cause de son agressivité, ou de sa mauvaise stratégie de base. Néanmoins il a connu quelques beaux jours dans les casinos en ligne.

Michael Jordan

On ne peut pas parler de Basketball sans faire allusion à lui, c’est le meilleur joueur de NBA de tous les temps. C’est le fondateur de la célèbre marque de vêtements de sport Jordan. Il commence sa carrière en 1984 avec les Bulls de Chicago. En 1993, il prend une retraite. Fausse alerte, il revient en 94 et joue encore 4 saisons avec les Bulls. Il prend une seconde retraite, puis revient pour 2 dernières saisons avec les Wizards de Washington. Le nom de Michael Jordan rejoint le Basketball Hall Of Fame en 2009.

Michael Jordan est aussi un fanatique de jeu d’argent, et il ne joue que dans les casinos de qualité en ligne, et même à Vegas. A la différence du précédent Basketteur, Jordan affiche plutôt une fréquence de gain moyen considérable. Une manière de dire, que l’ex joueur des Bulls est sorti plusieurs fois vainqueur de ses parties de poker, ou jeux de machine à sous. MJ, est donc considéré comme une légende du sport, mais aussi du casino en ligne et terrestre, vu les importantes sommes qu’il misait.

Floyd Mayweather

Pas très grand, Floyd Mayweather ne mesure que 1,73m, mais est un véritable géant de l’industrie de la boxe, et du sport en général. Il a compéti dans les catégories poids légers du sport, a affronté les plus grands du milieu. Pretty Boy (son surnom) est resté invaincu pendant plus de 18 ans, soit 50 combats professionnels. Floyd a été champion du monde à plusieurs reprises dans les catégories super plumes, super légers, Welters, Super Welters. La légende de la boxe prit sa retraite, mais répondit au défi lancé par Conor McGregor (légende du MMA) en 2017. Mayweather sort vainqueur à l’issue de cette confrontation du siècle.

Les exploits de Floyd ne se limitent pas que dans le ring. Ce boxeur joue aux jeux de casino fr avec la même rage de vaincre, en dépensant des sommes astronomiques. Ces nombreuses victoires dans le monde des jeux d’argent, ont inspiré de nombreux fans de casino en ligne à travers le monde. Une fois à Las Vegas, Pretty Boy remporte un impressionnant Jackpot s’élevant à 143 000 €. Il est aussi fan des casinos en ligne. Pour preuve, il a remporté 100 000 $ lors d’une partie de poker vidéo. L’une des stories de ce célèbre boxeur le montre gagner 170 000 $ dans une machine à sous. Passionné par toute attraction qui apporte de l’argent, Floyd Mayweather prévoit de construire son propre établissement de jeu de casino, et hôtel au Japon.

Wayne Rooney

C’est une légende du Football Européen, et de la Barclays Premier League (Championnat Anglais). L’attaquant natif de Liverpool, a côtoyé les grands club anglais comme Everton, et Manchester United où il a bâti toute sa fortune, et les prouesses de sa carrière. Rooney a également évolué aux Etats-Unis, aux D.C United, avant de revenir à Derby County, où il achèvera certainement sa carrière. Le palmarès du joueur anglais est assez chargé : Champion d’Angleterre, Ligue des champions, et autres. Il enchaine aussi quelques victoires dans les casinos en ligne, et les établissements de jeux d’argent du monde entier. Cependant, l’industrie du Gambling retiendra son nom plus comme un gros parieur, et sacré perdant. La star anglaise aurait fait une perte de 590 000 € , en 2 heures de jeu dans un casino. Cette perte ne sera pas suffisante pour décourager ce richissime joueur anglais, qui continuera d’assouvir sa passion pour le jeu.

Une fois de plus, on s’aperçoit que le sport et le casino font assez bon ménage. Ces légendes qui adorent les jeux d’argent en sont la preuve. Ces stars du sport ont été des champions tant sur les terrains que dans les casinos en ligne.