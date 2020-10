La belle de Jérusalem, un roman de Sarit Yishai-Levi

La belle de Jérusalem est un roman de Srait Yishai-Levi, paru aux éditions Charleston, en septembre 2020. Un livre de plus de 540 pages, qui propose aux lecteurs de découvrir le destin déchirant de plusieurs générations de femmes israéliennes.

Peu de temps avant les dix-huit ans de Gabriela, sa mère, Luna, les quitta. Un an plus tôt, ils déjeunaient en famille et la mère servait son fameux sofrito. Elle s’était laissé tomber sur sa chaise en expliquant qu’elle ne sentait plus sa jambe. Personne ne répondit, le père continua de lire son journal et le petit frère trouvait cela amusant, que sa mère est une jambe de pantin. Luna s’énerva, car elle n’arrivait plus à mettre le pied par terre. Mais tout le monde continuait tranquillement de poursuivre le repas. Luna était au bord de la panique. C’est alors que le père prit la décision de l’emmener au dispensaire…

Le roman présente une fresque familiale, trois générations de femmes fortes, sur plusieurs décennies. Une famille juive d’origine espagnole, arrivée à Jérusalem, en Israël, dont l’histoire va aussi toucher cette famille. Au fur et à mesure de la lecture, ce sont ces différentes femmes qui se dévoilent et présente une sorte de malédiction, qui les touche toutes. Un destin de résilience, touchant et déchirant, pour ces femmes qui vont traverser bien des épreuves. Des femmes malheureuses et mal aimées, dont les hommes ne se marient pas avec la femme qu’ils aiment. Le récit est assez bien construit, révélant ces secrets de famille et ces mensonges qui lient ces femmes, depuis plusieurs générations, sur un fond de bouleversements historiques. Le roman est touchant, beau et sensible, présentant une histoire tourmentée, qui inspire même le cinéma, qui propose une adaptation.

La belle de Jérusalem est un roman des éditions Charleston, qui présente une saga familiale, une fresque touchante, de trois générations de femmes fortes, mariés à des hommes qui ne les aiment pas. Comme une malédiction, elles vont devoir vivre dans le secret et le mensonge…