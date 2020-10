West Legends – Sitting Bull – Home of the braves

Sitting Bull – Home of the braves est le troisième tome de la série concept West Legends, présentant ici, une nouvelle légende du Far West. Une bande dessinée d’Olivier Peru et Luca Merli, parue aux éditions Soleil, en septembre 2020, qui décrit une infime partie de la vie du grand chef Sioux.

Des vagues de colons traversent l’Amérique, d’est en ouest, s’appropriant des terres sur lesquelles des centaines de tribus indiennes vivent et chassent depuis des temps immémoriaux. Lorsqu’ils en ne sont pas passés sous silence, les massacres perpétrés contre les Autochtones sont justifiés par des mensonges. Acculées par la sauvagerie, la supériorité numérique, mais aussi par la technologie du monde des blancs, beaucoup de tribus cèdent leurs territoires aux Etats-Unis. Les indiens signent des traités qui les condamnent à survivre dans des réserves, certains déportés meurent de faim sur leurs nouvelles terres arides, car les bonnes terres sont laissées aux colons. Les traités signés, les Etats-Unis n’en respectent aucun, massacrant méthodiquement des troupeaux de bisons, et offrant des primes pour certaines têtes indiennes.

C’est dans ce contexte historique, particulièrement lourd et menaçant, que l’on découvre un petit groupe de blancs, aidé par un indien qui suit une piste. Les cavaliers sont sur un territoire indien, et n’ont aucun droit d’être là. Certains s’inquiètent et aimeraient connaître quelques mots en Sioux, pour demander pardon. Le plus grand secret est gardé autour de cette piste qu’ils remontent, et pour l’un d’entre eux, cela doit cacher quelque chose de terrible. Le groupe est rapidement pris dans un piège et un seul d’entre eux parvient à s’en sortir. Il est bientôt remis sur pied grâce aux Sioux et à Sitting bull qui étaient aussi sur leurs traces. Le récit est très bien découpé, en plusieurs chapitres, présentant un grand chef Sioux particulièrement juste, droit et déterminé à tout faire pour sauver les siens. La bande dessinée est bien écrite, jouant sur la relation entre le chef Sioux et l’homme, qui a survécu au premier massacre, Butterfly Heart, qui tentent tout pour savoir ce qui se trame sur le territoire sacré des Black Hills. Entre enquête, survie, ruse et combat, l’histoire est incroyable, présentant un héros peu banal et charismatique, du Far West. Le dessin est agréable, avec un trait travaillé, fin et fluide, offrant de belles planches à découvrir.

Sitting Bull – Home of the braves est le troisième tome de la série concept West Legends, des éditions Soleil, offrant un récit historique détaillé, immersif, qui présente le grand chef Sioux Sitting Bull, à travers une chasse spectaculaire et dangereuse.