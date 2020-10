Les Folies Gruss à Paris à partir du 17 octobre 2020

Partagez





La Compagnie Alexis Gruss – La célèbre troupe d’écuyers présentera sa toute dernière création équestre du 17/10/2020 au 28/02/2021 sous le chapiteau parisien du Bois de Boulogne. Qu’on se le dise, avec Les Folies Gruss : les artistes sont vos hôtes !

LES FOLIES GRUSS

Porte de Passy – Bois de Boulogne – Paris

du 17 octobre 2020 au 28/02/2021

Après Origines qui a fait rêvé les petits et les grands, la Compagnie et son patriarche Alexis Gruss vous invitent à découvrir sa nouvelle création Les Folies Gruss, dans le respect des consignes sanitaires. Du 17 octobre 2020 au 28 février 2021, la Compagnie Alexis Gruss relance les Folies, un concept en vogue à la Belle époque.

La célèvre compagnie sort des sentiers battus et réinvente la surprise, l’inattendu, le plaisir et le partage, à vivre de jour comme de nuit, en famille ou entre amis. Avec les Folies Gruss, la compagnie présente son nouveau « concept show ».

Ces Folies Gruss allient spectacle et restauration. Ici, les artistes sont vos hôtes, annonce la compagnie qui propose de partager un moment festif, musical, convivial et gourmet, sous son célèbre chapiteau de la Porte de Passy. Découvrez un lieu hors du commun, une cuisine gourmande… Partagez un moment avec la famille Gruss avant d’assister à un grand show équestre et aérien, rythmé par un orchestre live. La magie du spectacle se prolonge hors piste avec des artistes de la chanson, de l’humour et de la danse. Les Folies Gruss promettent une expérience immersive d’un nouveau genre, pensée pour tous, à vivre de jour comme de nuit.

C’est promis, sous le chapiteau de la Porte de Passy, on y danse et on y rit !

Les Folies GRUSS c’est 2 horaires pour 2 ambiances

En journée :

12H30 : Accueil et ouverture de la restauration, de l’espace enfants et animations surprises

15H00 : Spectacle

17H00 : Fermeture

En soirée :

19H00 : Accueil et ouverture de la restauration, animations surprises

21H00 : Spectacle

22H30 : La soirée continue…

00H00 : Fermeture

Réservations et billetterie

Carrefour des Cascades – Bois de Boulogne – 75016 PARIS

En ligne : www.folies-gruss.com/

Tarifs de 20 à 75 euros

Réservation PMR UNIQUEMENT au : 01.45.01.71.26

Adresse des Folies Gruss :