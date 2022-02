Pêche : zoom sur le moulinet Daiwa

Avec la multitude de modèles disponibles sur le marché, trouver le bon moulinet de pêche peut très vite devenir un casse-tête. Parmi les marques qui proposent des produits de bonne qualité aux passionnés de la pêche, le fabricant Daiwa est l’un des plus connus. Découvrez ici les particularités et qualités de la gamme de moulinets Daiwa.

Découvrez les différentes innovations sur le moulinet de pêche Daiwa

Pour partir à la pêche, il est nécessaire d’avoir des équipements de bonne qualité. Le moulinet est un des plus importants pour de nombreux pêcheurs. Pour satisfaire ces derniers, la marque Daiwa propose divers modèles de moulinets de qualité supérieure. Elle propose d’autres équipements de pêche (canne, sac de pêche, fil et hameçon, support de canne, boîte de rangement…).

Parmi les nombreuses innovations des moulinets Daiwa, voici celles qui attirent le plus souvent l’attention.

La technologie light and tough du moulinet Daiwa

Vous pouvez opter pour un moulinet Daiwa proposé par les sites spécialisés en équipements de pêche, afin de profiter de la technologie LT (light and tough). C’est un nouveau concept élaboré par la marque qui permet d’avoir de nouveaux formats de moulinets aussi petits que solides.

Les ingénieurs ont mis l’accent sur la suppression des constituants inutilement lourds, tout en maintenant la capacité et la solidité de la bobine. Un nouveau design compact est donc conçu avec un engrenage Digigear assez puissant pour donner aux moulinets LT plus de robustesse, malgré un poids encore plus léger que beaucoup d’autres modèles concurrents.

Le nouveau frein ATD du moulinet

Le frein ATD (Automatic Tournament Drag) est plus précis et progressif. On doit cette particularité à la graisse nouvelle génération utilisée pour optimiser le rendement énergétique du frein. Plus stable, ce dernier réduit énormément le risque de casse et s’adapte automatiquement aux différentes contraintes de la pêche.

La technologie Magsealed pour la protection et la fluidité du roulement

Les roulements Magsealed s’inspirent de la technologie utilisée dans l’aérospatiale. Le Magsealed est en réalité une huile aimantée qui protège le roulement du moulinet Daiwa des impuretés et améliore sa rotation. Les performances initiales sont ainsi conservées, même après 10 ans d’utilisation du moulinet.

Comparez les modèles de moulinets Daiwa selon les besoins

La marque Daiwa crée un grand nombre de modèles de moulinets. Ainsi, il est possible de choisir des moulinets spécifiques pour chaque type de pêche. Par exemple, le Lexa E convient au spinning, tandis que le Pixy est parfait pour la pêche en bait finesse. Les moulinets Ryoga et le Dynastar 150 L sont efficaces pour le casting en mer.

Pour mieux faire votre choix dans les moulinets Daiwa, tenez compte de certains facteurs comme :

la taille,

les technologies intégrées,

le système de frein,

la vitesse de récupération,

le roulement,

la capacité LBS.

Pour pêcher de gros poissons par exemple, il est nécessaire d’avoir un moulinet robuste et de grande taille. Ainsi, vous pouvez vous tourner vers des moulinets de taille 6000 comme le Ninja Match & Feeder LT 6000, un moulinet conçu pour la pêche à l’anglaise et au feeder.

Pour les pêches au surf, au rocher ou en bateau, le Black Gold 8000 sera une meilleure option. Vous pouvez également opter pour l’incontournable Saltiga 2020 10 000 H qui réunit les dernières technologies Daiwa au service des pêches fortes.

La vitesse de récupération est également un facteur très important pour une pêche optimale. Avec une vitesse de récupération de 105 cm et un ratio de 6,2 : 1 par tour de manivelle, le moulinet Daiwa Revros est une bonne option. Ce modèle est idéal pour la pêche aux leurres classiques avec des poissons nageurs, en eau douce ou en mer.

Le Certate SW est aussi un modèle très apprécié des passionnés de pêche en mer. Avec son bâti monocoque en aluminium, sa bobine très résistante et son frein carbone ATD très sonore, il convient aux pêcheurs en mer exigeants.