Le cercle de la Providence tome 2 : le roi jaune – Éditions Jungle

Une BD jeunesse reprenant l’univers de HP Lovecraft, pour nous le retraduire de façon originale ! Ce second tome du « cercle de la providence », intitulé : Le roi en jaune, nous entraine encore plus loin dans l’histoire de Francis, qui, après la perte de son grand-père, voit son espoir de retrouver des indices dans les récits des livres de sa bibliothèque s’envoler !

Disponible depuis le 20 Janvier 22, aux Éditions Jungle, collection frissons.

Le décor :

Un cimetière sous la pluie …

Francis se recueille sur la tombe de son grand-père, ornée d’une statue représentant un ange accoudé sur un pupitre. Son ami lui rappelle qu’il est expressément attendu à la librairie, par sa mère qui lui a donné rendez-vous. Mais, soudain, juste avant de quitter les lieux, Francis a comme une hallucination : La statue d’ange se met en mouvement, et, lui apparaît ornée d’une couronne. Le visage se met à le regarder intensément et c’est Howard, son meilleur ami, qui met fin à cette vision effrayante, en arrivant derrière lui !

Mais, il est temps de rejoindre la librairie de grand-père, dont maman a hérité.

Sur place, le monde fourmille déjà. Même Atonia a été convié à cette réunion . Pendant qu’Howard continue de rechercher désespérément des indices du « cthulhu » et des “grand-anciens” dans les bouquins, sa mère demande de l’attention depuis l’étage. Elle s’apprête à faire une annonce de la plus grande importance : la vente de la librairie et de tout ce qu’elle contient !!

Francis est furieux ! Il est persuadé qu’il peut encore trouver des documents et des recueils pour l’aider dans ses recherches. Et, lorsqu’il voit deux des convives, non invités par sa mère, s’intéresser étrangement au rachat de la librairie, son sang ne fait qu’un tour …

Le point sur la BD :

Si vous aviez raté le tome 1, cliquez dessus >> TOME 1

De nouveaux personnages entrent en scène dans ce second tome du Cercle de la Providence, aux Éditions Jungle ! Sébastien Viozat met l’accent sur l’amitié déjà forte entre les différents protagonistes, en émettant un bémol sur un des personnages.

L’ambiance devient encore plus inquiétante, entre le doute sur l’existence d’un des personnages et les visions assez incroyables dont est sujet Francis. Le lecteur se retrouve à nouveau au milieu d’un récit enrobé de mystères. Alternant entre la perte de son grand-père et de tout le savoir que sa librairie contient, et cette « Arkham Occult Society » qui souhaite racheter la librairie, pour obtenir un des recueils en particulier : Le roi jaune ! On navigue entre visions, envoûtement et réalité des choses.

Les énigmes nous tiennent en haleine et s’enchaînent au fil des pages. Anne Catherine Ott accentuent l’ambiance avec des graphismes entre ombres et lumières intenses !

La conclusion :

Un nouvel opus énigmatique, aux Éditions Jungle, qui va retourner le cerveau des lecteurs ! Ce second tome voient les frictions entre Atonia et Francis apparaître, mais pour le bien de chacun. Et laisse déboucher sur quelque chose d’assez surprenant ! No spoil oblige, je vous ​laisse ​lire cette BD fantastique, tirée du chef d’œuvre de Lovecraft, et adaptée en BD jeunesse : « Le cercle de la Providence » ne vous laissera pas de marbre ! Prenez vos lunettes anti-hypnose, elles vous seront nécessaires !!