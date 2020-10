Le cercle de Providence : Premier tome d’une série « Lovecraftienne »

Partagez





Le mois d’Octobre est synonyme de « frissons » chez Jungle Éditions. C’est avec « Le cercle de Providence » que les réjouissances débutent ! L’histoire fidèle de « L’appel du Cthulhu » de Lovecraft savamment remasterisée en BD jeunesse (9-99!) par un trio d’auteurs. Un jeune étudiant voit sa vie bouleversé, lorsqu’une nouvelle venue débarque dans son lycée. Avec elle, ses étranges cauchemars qu’elle reproduit sur toile …. Paru depuis le 17 Septembre !!

Le décor :

Une cave sombre, éclairée par une lumière verte …

Pendue par les pieds et bâillonnée, une jeune fille tente de se détacher de la corde qui la retient prisonnière avec son canif. En regardant autour d’elle, elle remarque d’étranges écritures sur un monolithe surplombé d’une étrange créature … Soudain, un chant retenti derrière la porte en fer qui s’ouvre brusquement. Elle se jette sur son agresseur et réussi à lui échapper.

La veille, devant le « Providence Country Day School » … Francis s’apprêtre à faire de l’art avec sa bombe de peinture, sur le mur d’enceinte du lycée. La tour de vigie c’est son pote Howard, qui disparait en deux deux, lorsque le grand-père de Francis les surprend ! La punition est une invitation à faire du ménage dans la librairie de celui-ci !!!!

Mais avant, il y a les cours, où, comme à son habitude, Francis arrive à la bourre, et dérange toute la classe. Ce n’est pas grave, car, ce jour là, deux secondes plus tard, le dirlo débarque avec une nouvelle.

Le début des problèmes pour tous les habitants de la ville !!

Le point sur la BD :

Une adaptation assez fidèle de la première partie du chef d’œuvre de Lovecraft !! Sébastien Viozat fait glisser les personnages du roman vers quelque chose de plus « léger » et plus adapté pour une BD jeunesse. L’ambiance reste angoissante, soupçonnée d’un léger humour adolescent qui passe bien ! Chacun des protagonistes du roman initial trouvent leur place dans “Le cercle de Providence” aux Éditions Jungle, comme un miroir, dans la société actuelle. Et prennent un rôle inattendu dans la BD !

Anne Catherine Ott et Gabriel Amalric nous offrent leur vision du scénario. Et posent une ambiance angoissante entre rêves, cauchemars et réalité ! Les graphismes sont inspirés et modernes pour coller avec l’époque !

Conclusion :

Audacieux, me direz vous, d’adapter du Lovecraft en le rafraichissant de la sorte ?!!! Et je vous réponds : pari réussi pour le trio d’auteurs, qui, avec « Le cercle de Providence » aux Éditions Jungle, promet une série passionnante. Mais surtout, arrive à capter l’attention des plus jeunes, en allégeant un roman littéraire pas toujours accessible à tous !!! Perso, je trouve cela particulièrement ludique et intelligent pour sensibiliser nos “jeunes” à une littérature quelquefois indigeste ! Un grand bravo !