Le livre des petits bonheurs est un petit ouvrage d’Hervé Eparvier et Soledad, paru en septembre 2020, aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie. Un livre simple, qui présente les petits moments de bonheur, ces instants du quotidien, rassurants et appréciables.

Une petite fille a fait tomber sa glace. Elle pleure et va en direction de sa maman, pour trouver du réconfort. La maman, assise à terre, ouvre ses bras, prête à faire un câlin, pour soulager sa fille. Les larmes continuent de couler, sur le visage de la petite fille. La maman explique que lorsque l’on est triste, on doit penser à des choses que l’on aime beaucoup, des choses qui procurent du bonheur. C’est ainsi que la tristesse s’en va… C’est un peu comme quand une coccinelle se pose sur le bras, on est tout heureux de la voir là, le visage s’illumine d’un joli sourire.

Ainsi de suite, la maman offre plusieurs comparaisons pour se rappeler de ces instants de petits bonheurs, qui rythment la vie et parfois le quotidien. Le récit est très simple et bienveillant, invitant les jeunes lecteurs à s’identifier à travers ces moments bienheureux, mais également à trouver les leurs, car beaucoup de ces petits instants sont à découvrir. Un bel échange entre la maman et sa fille, qui offre aussi un de ces jolis moments de complicité et de bonheur. A chaque double page, de ce petit livre carré, offre une nouvelle scène à découvrir et ces petits bonheurs de la vie à savourer. La chute est amusante, pleine d’humour et de surprises, que savent nous en offrir les enfants. Le dessin est très simple, n’offrant que l’essentiel, mais il reste efficace avec un univers coloré.

Le livre des petits bonheurs est un petit ouvrage carré, des éditions L’école des loisirs, qui propose aux enfants de se rappeler ces moments de plaisir simples, pour laisser s’en aller la tristesse et faire réapparaître le bonheur, ainsi que le sourire sur leurs visages.