Cinq ans – le récit Crossover de Terry Moore

Cinq ans est le nouveau récit complet de Terry Moore, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2020. Un ouvrage passionnant, dans lequel on retrouve avec plaisir les héroïnes des précédents récits de l’auteur, à travers un thriller bien mené, un best of féministe.

Katchoo repense au jour où sa mère lui a décrit les exercices d’alerte à la bombe, qu’elle faisait à l’école. Les élèves se cachaient sous leurs tables en baissant la tête. C’était leur seule défense et leur seul espoir. Aujourd’hui, ce sont toujours les mêmes exercices contre des tireurs fous. Ainsi la vie semble très fragile. Mais au fond, quand on y réfléchit, ce ne sont rien d’autre que des molécules assemblées de manière variable, pour former des gaz ou de la matière, qui reste facile à défaire, surtout par une balle, une bombe et un détonateur. Les bombes atomiques ont détruit deux villes au Japon, elles étaient petites et rudimentaires comparées à celles que les Etats-Unis et l’URSS ont construites sans les années 50. Elles ont aussi été testées, par centaines… Il y a eu tellement d’explosions nucléaires que maintenant, dans l’atmosphère, il y a deux nouveaux isotopes, qui n’existaient pas avant Hiroshima.

Le récit est découpé en plusieurs chapitres, offrant une belle dynamique au récit assez dense, de plus de 200 pages. Les héroïnes de Terry Moore se retrouvent ici, dans un album inattendu, entre féminisme, force, sensibilité et finesse. Face à l’apocalypse chacune à leur façon, et ensemble, elles vont tenter de sauver le monde. La bande dessinée oscille à la perfection entre thriller angoissant et haletant, humour, fantastique, féminisme et surtout action, sans oublier la sensibilité de ces femmes. Les héroïnes sont charismatiques et différentes, elles unissent leurs forces, pour sauver la Terre d’une apocalypse certaine. Le dessin est tout aussi captivant, toujours en noir et blanc, avec le trait fin et subtil de l’auteur, mais aussi sa force et son dynamisme. Ainsi de belles planches sont à découvrir, avec un découpage efficace et des personnages expressifs.

Cinq ans est le nouveau récit complet de Terry Moore, paru aux éditions Delcourt, offrant un thriller haletant et captivant, qui rassemble les héroïnes des tomes précédents de l’auteur, pour une course-poursuite contre l’apocalypse.