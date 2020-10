Les grandes histories de La Tanière zoo-refuge

C’est aux éditions Flammarion qu’est paru, fin septembre 2020, le livre Les grandes histoires de La Tanière zoo-refuge. Un livre entre documentaire et témoignage, de Patrick Violas, Francine Violas et Pierre Gemme, qui propose aux enfants de découvrir cette arche de Noé et les histoires de quelques-uns de ces animaux.

La Tanière, située près de Chartres, à une heure de Paris, est bien plus qu’un zoo, c’est avant tout un refuge qui accueille les animaux abandonnés, blessés, enlevés à leurs propriétaires qui les maltraitaient ou les détenaient illégalement. Il y a de tout, des animaux sauvages, tels que des éléphants, des ours et des lions, mais il y a aussi des animaux domestiques, tels que des lapins, des vaches, ou encore des cochons. Pour les animaux en détresse, La Tanière est la solution de la dernière chance.

Ainsi les animaux sont recueillis, soignés, protéger, abrités, réhabilités, replacés et sauvés. La Tanière est également un lieu de visite, qui permet avant tout de défendre et de sensibiliser à la cause animale. Une formidable aventure humaine, qui a commencé avec Francine et Patrick Violas, rejoint par Paolo et Lisa et Florence, la vétérinaire. Une grande équipe faite également d’employés et de bénévoles, qui participent, tout au long de l’année au fonctionnement de cette grande arche de Noé.

Le livre est intéressant et bien découpé, présentant tout d’abord ce refuge, puis sensibilise à la cause animale, présentant ses différentes fonctions, avant de dévoiler les différentes personnes qui ont œuvré pour cela. Enfin, les jeunes lecteurs vont pouvoir aussi découvrir quelques-uns des pensionnaires et leur histoire, comme Oliver, le léopard, Canelle, un singe macaque femelle… Cinq vies sauvées sont ainsi présentées, démontrant que le refuge est un lieu extraordinaire pour ces animaux démunis, rejetés… De nombreuses photographies et plein d’informations viennent compléter l’ouvrage, de manière ludique, pour répondre à la curiosité des enfants.

Les grandes histoires de La Tanière zoo-refuge est un livre des éditions Flammarion, qui invite à découvrir cette arche de Noé, ce parc qui va ouvrir ses portes en octobre 2020, pour accueillir du public et le sensibiliser à la cause animale, en dévoilant leurs projets.