Youssef Chreiba, un deuxième filtre Covid-19 en vue

Après la déclaration de l’état d’urgence en raison du Covid-19, l’administration d’Instagram lance un nouveau filtre issu de l’innovation Youssef Chreiba.

Qui est Youssef Chreiba ?

En plus d’être un mannequin de renom, Youssef est aussi un blogger de mode qui a su profiter du confinement en favorisant la créativité. Youssef a déjà eu l’occasion de travailler avec d’autres marques célèbres. Ensuite, il a déjà défilé pour ces quelques marques : Max René Denmark, Bisilio, Willy Thomas ou encore Theroyalsparis. Sa collaboration pour une promotion de téléphonie mobile de grande marque l’a hissé encore plus haut. C’était en 2019, lors de la campagne promotionnelle de la CAN ou Coupe d’Afrique des Nations avec la participation de quelques grandes stars égyptiennes. Pendant la période de confinement dû au coronavirus, Chreiba a déjà conçu un masque en bavette « Barbie Freaks » qui a été choisi par la plateforme Instagram. Actuellement, un deuxième filtre toujours par Youssef s’apprête à être lancé.

Quel est le but de ce deuxième filtre ?

Suite à la propagation incessante du Coronavirus, beaucoup de pays continuent toujours d’encourager les gens sur les comportements à adopter face à ce combat. En effet, le port des masques est la plus importante règle à respecter. Après le premier filtre fait avec le drapeau marocain qui prend la forme d’une bavette, Youssef Chreiba a encore conçu pour la deuxième fois un filtre toujours de la même forme que la première et porte le logo du Raja Casablanca. Cette fois, il lance un appel particulier à tous les fans de football de ce club et aussi à tout le monde. Le port du masque va certainement contribuer au respect des barrières sanitaires. Dans un récent communiqué, Youssef a révélé que l’idée de ce deuxième filtre ne lui appartient pas, mais à Yacine Lmnawar. Selon lui, porter un masque qui représente le drapeau marocain pourrait attirer plus de gens par rapport aux simples masques médicaux.