Cheerz x LEGO DOTS : Une collaboration fun & colorée en édition limitée

La nouvelle collaboration Cheerz x LEGO DOTS® va ravie le cœur des grands et des petits. Ils vont adorer ce moment de complicité autour de pièces à monter pour y glisser leurs plus belles photos. Je m’y suis forcément intéressée pour vous (surtout pour moi, je l’avoue) afin de vous donner mon ressenti et vous expliquer un peu comment cela se présente.

À vos marques, prêts… Jouez !

Bon, je vous épargne mon éternel blabla sur le fait que j’adore Cheerz. Je suis cliente depuis plusieurs années et ils ont à chaque fois le don de me surprendre. Il faut dire qu’ils relèvent d’ingéniosité pour nous fidéliser et nous faire plaisir en même temps.

Et la nouveauté Cheerz x LEGO DOTS® est une idée géniale pour amuser toute la famille autour d’un jeu ludique, intergénérationnel. Sans oublier la mise en valeur assez fun de nos photos avec ces bouilles d’animaux trop craquants.

De quoi est composé le kit Cheerz x LEGO ?

Boîte de 3 cubes LEGO® DOTS à créer soi-même, dotés de couvercles et porte-photo

Enveloppe de 10 à 30 mini tirages photos personnalisables

Le kit est craquant ! Il est compartimenté, donc hyper pratique. Il se compose de 3 pochettes au total. À l’intérieur des pochettes, on retrouve des petits animaux LEGO à reconstituer, pour y glisser ensuite la photo de notre choix. Cheerz n’a oublié aucun détail, puisque 10 à 30 mini tirages photos font également partie du kit. Et on peut même les personnaliser aux couleurs de notre choix. Les têtes des animaux sont à croquer. Les kits seront faciles pour les uns, difficiles pour les autres. L’idée étant de mettre un peu de baume au cœur aux grands enfants que nous sommes. Je suis charmée par le côté ludique. Ainsi que l’aspect décoratif, puisqu’ils seront parfaits pour ajouter un peu de couleur à une chambre d’enfant. Je valide !

Attention, la boîte en collaboration avec LEGO est en édition limitée. Alors si vous avez envie de vous en emparer, dépêchez-vous. Et avec le code LAEMZJ, bénéficiez d’une remise de 5€ sur votre première commande.

Have Fun !